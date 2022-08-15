"За нашу и вашу свободу". Залужный записал поздравление с Днем Войска Польского на польском языке

Залужный – полякам: Сегодня, как и 102 года назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу Фото: president.gov.ua

Залужный напомнил, что в Варшавском сражении польский народ "отстоял свою государственность и спас Европу от большевистского нашествия".

"Союзником Польши в той войне была Украинская Народная Республика. Сегодня, как и 102 года назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу. Искренне благодарен польскому народу за помощь и поддержку в это сложное время", – сказал он.

Залужный закончил обращение словами: "Мы боремся за нашу и вашу свободу. Вместе победим!"

Накануне, 14 августа президент Польши Анджей Дуда на военном кладбище в Варшаве почтил память бойцов УНР, сообщили в канцелярии главы государства. Он возложил венок к памятнику и преклонил колено.

"Президент Анджей Дуда воздал дань уважения воинам УНР, которые в 1920 году плечом к плечу с воинами Войска Польского воевали против большевиков", – говорится в сообщении.