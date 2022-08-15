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"За нашу и вашу свободу". Залужный записал поздравление с Днем Войска Польского на польском языке

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Залужный полякам: Сегодня, как и 102 года назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу
Залужный – полякам: Сегодня, как и 102 года назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу
Фото: president.gov.ua

15 августа, в День Войска Польского и в годовщину Варшавской битвы, главнокомандующий Вооруженных Сил Валерий Залужный поблагодарил польский народ за помощь Украине и поздравил с праздником. Обращение он записал на польском языке.

Залужный напомнил, что в Варшавском сражении польский народ "отстоял свою государственность и спас Европу от большевистского нашествия".

"Союзником Польши в той войне была Украинская Народная Республика. Сегодня, как и 102 года назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу. Искренне благодарен польскому народу за помощь и поддержку в это сложное время", – сказал он.

Залужный закончил обращение словами: "Мы боремся за нашу и вашу свободу. Вместе победим!"

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/625177728917976/

Накануне, 14 августа президент Польши Анджей Дуда на военном кладбище в Варшаве почтил память бойцов УНР, сообщили в канцелярии главы государства. Он возложил венок к памятнику и преклонил колено.

"Президент Анджей Дуда воздал дань уважения воинам УНР, которые в 1920 году плечом к плечу с воинами Войска Польского воевали против большевиков", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/prezydentpl/videos/459153056064247/

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь. Президент страны Анджей Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.

Теги: Польша, Варшава, кладбище, Анджей Дуда, поздравление, УНР, Валерий Залужный, обращение
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