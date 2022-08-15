"За нашу и вашу свободу". Залужный записал поздравление с Днем Войска Польского на польском языке

Залужный напомнил, что в Варшавском сражении польский народ "отстоял свою государственность и спас Европу от большевистского нашествия".
"Союзником Польши в той войне была Украинская Народная Республика. Сегодня, как и 102 года назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу. Искренне благодарен польскому народу за помощь и поддержку в это сложное время", – сказал он.
Залужный закончил обращение словами: "Мы боремся за нашу и вашу свободу. Вместе победим!"
Накануне, 14 августа президент Польши Анджей Дуда на военном кладбище в Варшаве почтил память бойцов УНР, сообщили в канцелярии главы государства. Он возложил венок к памятнику и преклонил колено.
"Президент Анджей Дуда воздал дань уважения воинам УНР, которые в 1920 году плечом к плечу с воинами Войска Польского воевали против большевиков", – говорится в сообщении.
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь. Президент страны Анджей Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.