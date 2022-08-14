Министр обороны Польши заявил, что нужно "остановить марш зла", поддерживая Украину и строя сильную польскую армию

Он также подчеркнул необходимость создания собственной сильной армии.
"Задача всего свободного мира – остановить этот марш зла, и мы останавливаем этот марш зла, поддерживая Украину, с одной стороны, но и строя сильную польскую армию", – сказал министр.
Он призвал поляков поступать на военную службу.
"Чрезвычайно важно для всех нас, чтобы Войско Польское становилось все более и более многочисленным, – отсюда и пункты военного вербовочного центра здесь, на этом фестивале в Оссове. Я призываю всех, кто еще не решил, чем они хотят заниматься, в будущем присоединиться к Войску Польскому", – сказал Блащак.
- Naszym zadaniem, zadaniem w * adz pa * stwa polskiego jest zbudowanie tak silnego #WojskoPolskie, * eby agresor nie odwa * y * si * napa * na * . W zwi * zku z tym, zwi * kszamy liczebnie wojsko - powiedzia * wicepremier @mblaszczak #PiknikWojskowy @PGENarodowy— Ministerstwo Obrony Narodowej * (@MON_GOV_PL) August 14, 2022
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Он также анонсировал пополнение армии танками Abrams, самолетами F-35, усиление ПВО, сообщила пресс-служба минобороны Польши.
Wicepremier @mblaszczak: dzi * w # * ask s * F-16, ale tu b * d * stacjonowa * y te * samoloty F-35. Obrona przeciwpowietrzna * b * dzie silniejsza, b * dzie mocniejsza. P * ynnie wdro * omy te samoloty tak, aby Polska by * a bezpieczna. pic.twitter.com/9nZkP8rVIp— Ministerstwo Obrony Narodowej * (@MON_GOV_PL) August 14, 2022
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь. Президент страны Анджей Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.
После начала полномасштабной войны в Украине Польша также активизировала усиление собственной армии.
Польша стремится создать самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО, заявлял Блащак в конце июля. "Вооруженные силы Польши должны быть настолько сильными и многочисленными, чтобы само их существование отпугивало агрессора", – сказал он. Министр заверил, что по количеству артиллерии и бронетехники в Европе Польше не будет равной страны.
По словам Блащака, в этом году Польша получит первые зенитные ракетные комплексы Patriot, заказанные у США в 2018 году. Кроме того, Польша закупает у США новые 250 танков Abrams.
Также Польша подписала с Южной Кореей договор о поставках танков, пушек и самолетов, который является одним из самых крупных оборонных заказов страны за последние годы. "Мы делаем выводы из того, что происходит в Украине", – прокомментировал договор Блащак.