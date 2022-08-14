Министр обороны Польши заявил, что нужно "остановить марш зла", поддерживая Украину и строя сильную польскую армию

По словам Блащака, польская армия должна становиться все более и более многочисленной Фото: 18 Dywizja Zmechanizowana / Twitter

Он также подчеркнул необходимость создания собственной сильной армии.

"Задача всего свободного мира – остановить этот марш зла, и мы останавливаем этот марш зла, поддерживая Украину, с одной стороны, но и строя сильную польскую армию", – сказал министр.

Он призвал поляков поступать на военную службу.

"Чрезвычайно важно для всех нас, чтобы Войско Польское становилось все более и более многочисленным, – отсюда и пункты военного вербовочного центра здесь, на этом фестивале в Оссове. Я призываю всех, кто еще не решил, чем они хотят заниматься, в будущем присоединиться к Войску Польскому", – сказал Блащак.

- Naszym zadaniem, zadaniem w * adz pa * stwa polskiego jest zbudowanie tak silnego #WojskoPolskie, * eby agresor nie odwa * y * si * napa * na * . W zwi * zku z tym, zwi * kszamy liczebnie wojsko - powiedzia * wicepremier @mblaszczak #PiknikWojskowy @PGENarodowy

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* https://t.co/kdXQefALtl pic.twitter.com/s8sDiLPpNc — Ministerstwo Obrony Narodowej * (@MON_GOV_PL) August 14, 2022

Он также анонсировал пополнение армии танками Abrams, самолетами F-35, усиление ПВО, сообщила пресс-служба минобороны Польши.

Wicepremier @mblaszczak: dzi * w # * ask s * F-16, ale tu b * d * stacjonowa * y te * samoloty F-35. Obrona przeciwpowietrzna * b * dzie silniejsza, b * dzie mocniejsza. P * ynnie wdro * omy te samoloty tak, aby Polska by * a bezpieczna. pic.twitter.com/9nZkP8rVIp — Ministerstwo Obrony Narodowej * (@MON_GOV_PL) August 14, 2022