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Президент Польши о войне в Украине: Россия нарушила табу, которое действовало со времен Второй мировой

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Масштабы агрессии РФ против Украины было трудно спрогнозировать, отметил Дуда
Масштабы агрессии РФ против Украины было трудно спрогнозировать, отметил Дуда
Фото: Jakub Szymczuk / KPRP

Напав на Украину, Россия нарушила табу, которое было границей безопасности со времен Второй мировой войны.

Об этом 15 августа в ходе выступления перед могилой неизвестного солдата по случаю Дня Войска Польского заявил президент страны Анджей Дуда.

Его выступление транслировалось в Twitter канцелярии президента Польши.

"Россия и российский режим нарушили большое табу, которое было жесткой границей безопасности все время со времен Второй мировой войны: ни одна сила не нападает на другую страну в лоб, чтобы лишить свободы и независимости, чтобы отнять землю, чтобы поставить под сомнение существование государства и нации", – сказал Дуда.

По его словам, масштабы агрессии РФ против Украины было трудно спрогнозировать.

"Не сомневаюсь, что это абсолютно превзошло ожидания некоторых, а для некоторых стало полной неожиданностью", – отметил Дуда.

По случаю Дня Войска Польского обращение к народу Польши на польском языке записали президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. 

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь. Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.

Теги: Россия, Украина, Польша, агрессия, нападение, вторжение, Вторая мировая война, независимость, Анджей Дуда, война России против Украины, президент, могила
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