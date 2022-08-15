Президент Польши о войне в Украине: Россия нарушила табу, которое действовало со времен Второй мировой

Об этом 15 августа в ходе выступления перед могилой неизвестного солдата по случаю Дня Войска Польского заявил президент страны Анджей Дуда.
Его выступление транслировалось в Twitter канцелярии президента Польши.
"Россия и российский режим нарушили большое табу, которое было жесткой границей безопасности все время со времен Второй мировой войны: ни одна сила не нападает на другую страну в лоб, чтобы лишить свободы и независимости, чтобы отнять землю, чтобы поставить под сомнение существование государства и нации", – сказал Дуда.
По его словам, масштабы агрессии РФ против Украины было трудно спрогнозировать.
"Не сомневаюсь, что это абсолютно превзошло ожидания некоторых, а для некоторых стало полной неожиданностью", – отметил Дуда.
#Na * ywo | Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego * o * nierza z okazji * wi * ta Wojska Polskiego https://t.co/mlhML69mps— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 15, 2022
По случаю Дня Войска Польского обращение к народу Польши на польском языке записали президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь. Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.