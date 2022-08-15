Президент Польши о войне в Украине: Россия нарушила табу, которое действовало со времен Второй мировой

Об этом 15 августа в ходе выступления перед могилой неизвестного солдата по случаю Дня Войска Польского заявил президент страны Анджей Дуда.

Его выступление транслировалось в Twitter канцелярии президента Польши.

"Россия и российский режим нарушили большое табу, которое было жесткой границей безопасности все время со времен Второй мировой войны: ни одна сила не нападает на другую страну в лоб, чтобы лишить свободы и независимости, чтобы отнять землю, чтобы поставить под сомнение существование государства и нации", – сказал Дуда.

По его словам, масштабы агрессии РФ против Украины было трудно спрогнозировать.

"Не сомневаюсь, что это абсолютно превзошло ожидания некоторых, а для некоторых стало полной неожиданностью", – отметил Дуда.

#Na * ywo | Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego * o * nierza z okazji * wi * ta Wojska Polskiego https://t.co/mlhML69mps — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 15, 2022

По случаю Дня Войска Польского обращение к народу Польши на польском языке записали президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.