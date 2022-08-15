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"Мы обязательно вместе отпразднуем победу". Зеленский на польском поздравил поляков с Днем Войска Польского

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Зеленский сказал, что гордится возможностью от имени Украины называть поляков друзьями, союзниками и братьями
Зеленский сказал, что гордится возможностью от имени Украины называть поляков друзьями, союзниками и братьями
Скриншот: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к народу Польши по случаю Дня Войска Польского, видео было опубликовано на странице президента в Facebook 15 августа.

"Дорогие друзья, союзники и братья! Это честь для лидера любого государства – иметь возможность именно так обратиться к польскому народу. И я горд тем, что такое обращение звучит наиболее обоснованно именно от Украинского государства", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что народы Украины и Польши "прошли большой путь и, наконец, достигли исторически величайшего согласия по главному вопросу" – вопросу о свободе.

"Только вместе мы можем защитить независимость наших государств на поколения вперед. И мы действительно вместе – как друзья, союзники и братья. Боремся вместе. И обязательно отпразднуем нашу и вашу победу в борьбе за свободу и наше совместное европейское будущее, которая идет сейчас, при нашей жизни. Спасибо вам за вашу историческую поддержку", – добавил он. 

Поздравление с Днем Войска Польского на польском языке записал также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/630207961689071/

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь. Президент страны Анджей Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Польша, видео, Владимир Зеленский, поздравление, войска, обращение
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