"Мы обязательно вместе отпразднуем победу". Зеленский на польском поздравил поляков с Днем Войска Польского

"Дорогие друзья, союзники и братья! Это честь для лидера любого государства – иметь возможность именно так обратиться к польскому народу. И я горд тем, что такое обращение звучит наиболее обоснованно именно от Украинского государства", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что народы Украины и Польши "прошли большой путь и, наконец, достигли исторически величайшего согласия по главному вопросу" – вопросу о свободе.
"Только вместе мы можем защитить независимость наших государств на поколения вперед. И мы действительно вместе – как друзья, союзники и братья. Боремся вместе. И обязательно отпразднуем нашу и вашу победу в борьбе за свободу и наше совместное европейское будущее, которая идет сейчас, при нашей жизни. Спасибо вам за вашу историческую поддержку", – добавил он.
Поздравление с Днем Войска Польского на польском языке записал также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь. Президент страны Анджей Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд. По словам министра обороны Алексея Резникова, Польша занимает второе место в мире по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.