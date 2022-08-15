"Мы обязательно вместе отпразднуем победу". Зеленский на польском поздравил поляков с Днем Войска Польского

Зеленский сказал, что гордится возможностью от имени Украины называть поляков друзьями, союзниками и братьями Скриншот: Офіс Президента України / Facebook

"Дорогие друзья, союзники и братья! Это честь для лидера любого государства – иметь возможность именно так обратиться к польскому народу. И я горд тем, что такое обращение звучит наиболее обоснованно именно от Украинского государства", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что народы Украины и Польши "прошли большой путь и, наконец, достигли исторически величайшего согласия по главному вопросу" – вопросу о свободе.

"Только вместе мы можем защитить независимость наших государств на поколения вперед. И мы действительно вместе – как друзья, союзники и братья. Боремся вместе. И обязательно отпразднуем нашу и вашу победу в борьбе за свободу и наше совместное европейское будущее, которая идет сейчас, при нашей жизни. Спасибо вам за вашу историческую поддержку", – добавил он.

Поздравление с Днем Войска Польского на польском языке записал также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.