Джонсон в Киеве объявил о выделении £54 млн военной помощи Украине

В новом пакете помощи – 2000 современных беспилотников и барражирующие противотанковые боеприпасы. А также 850 микродронов Black Hornet, которые специально разработаны для быстрого обнаружения приближающихся сил противника.

Неоспоримое преимущество микродронов не только в их размере (они меньше мобильного телефона), но и в простоте использования. Научиться управлять ими можно за 20 минут, утверждает сайт правительство Великобритании.

"Каждый дрон передает видео в реальном времени, чтобы наземные силы могли безопасно защищать городские территории", – объясняют в британском правительстве.

Этот пакет беспилотных авиационных систем улучшит оборонительные возможности Украины, уверены в правительстве Британии.

"Сегодняшний пакет поддержки позволит храбрым и стойким Вооруженным силам Украины еще больше нарастить свои возможности, эффективнее выбивать российские силы", – заявил Борис Джонсон.