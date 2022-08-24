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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон в Киеве объявил о выделении £54 млн военной помощи Украине

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Ко Дню Независимости Украины Великобритания объявила о новом пакете помощи
Ко Дню Независимости Украины Великобритания объявила о новом пакете помощи
Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев в среду 24 августа объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере £54 млн (2,4 млрд грн). Об этом сообщает сайт британского правительства.

В новом пакете помощи – 2000 современных беспилотников и барражирующие противотанковые боеприпасы. А также 850 микродронов Black Hornet, которые специально разработаны для быстрого обнаружения приближающихся сил противника.

Неоспоримое преимущество микродронов не только в их размере (они меньше мобильного телефона), но и в простоте использования. Научиться управлять ими можно за 20 минут, утверждает сайт правительство Великобритании.

"Каждый дрон передает видео в реальном времени, чтобы наземные силы могли безопасно защищать городские территории", – объясняют в британском правительстве.

Этот пакет беспилотных авиационных систем улучшит оборонительные возможности Украины, уверены в правительстве Британии.

"Сегодняшний пакет поддержки позволит храбрым и стойким Вооруженным силам Украины еще больше нарастить свои возможности, эффективнее выбивать российские силы", – заявил Борис Джонсон.

Контекст:

С начала вторжения в феврале 2022 года Великобритания выделила более £2,3 млрд (почти 100 млрд грн) военной и финансовой помощи Украине, подсчитали в британском правительстве.

24 августа, в День Независимости Украины, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Это уже третий визит Джонсона в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Теги: Украина, Великобритания, День Независимости, Борис Джонсон, ВСУ, война России против Украины
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