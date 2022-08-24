Джонсон в Киеве объявил о выделении £54 млн военной помощи Украине

В новом пакете помощи – 2000 современных беспилотников и барражирующие противотанковые боеприпасы. А также 850 микродронов Black Hornet, которые специально разработаны для быстрого обнаружения приближающихся сил противника.
Неоспоримое преимущество микродронов не только в их размере (они меньше мобильного телефона), но и в простоте использования. Научиться управлять ими можно за 20 минут, утверждает сайт правительство Великобритании.
"Каждый дрон передает видео в реальном времени, чтобы наземные силы могли безопасно защищать городские территории", – объясняют в британском правительстве.
Этот пакет беспилотных авиационных систем улучшит оборонительные возможности Украины, уверены в правительстве Британии.
"Сегодняшний пакет поддержки позволит храбрым и стойким Вооруженным силам Украины еще больше нарастить свои возможности, эффективнее выбивать российские силы", – заявил Борис Джонсон.
С начала вторжения в феврале 2022 года Великобритания выделила более £2,3 млрд (почти 100 млрд грн) военной и финансовой помощи Украине, подсчитали в британском правительстве.
24 августа, в День Независимости Украины, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Это уже третий визит Джонсона в Украину с начала полномасштабного вторжения России.