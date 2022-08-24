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Зеленский предложил провести Саммит будущего ООН в Украине, где решается, "будет ли это будущее вообще"

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Чтобы выстроить общее будущее, необходимо оставить на свалке истории то, что не позволяло человечеству жить в условиях мира, отметил Зеленский
Чтобы выстроить общее будущее, необходимо оставить на свалке истории то, что не позволяло человечеству жить в условиях мира, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский предложил провести Саммит будущего под эгидой Организации Объединенных Наций в Украине.

Об этом глава государства сказал 24 августа в ходе выступления в Совбезе ООН.

Заседание транслируется на YouTube-канале ООН.

"Генсек ООН Антониу Гутерриш хочет организовать Саммит будущего в следующем году. Мы поддерживаем эту инициативу и вновь подтверждаем: чтобы выстроить наше общее будущее, необходимо оставить на свалке истории то, что не позволяло человечеству жить в условиях мира, а именно – агрессию, колониальные амбиции, – сказал Зеленский. – Это то, что демонстрирует Россия... Убежден в том, что мы вместе сможем выстроить общее будущее".

По мнению президента, было бы символично провести Саммит будущего в Украине – "в стране, где решается, будет ли это будущее вообще".

"Этот вопрос решается также на Запорожской АЭС, в наших морских портах, на Донбассе, в Крыму. Наша независимость – это ваша безопасность. Безопасность всего мира", – подчеркнул Зеленский.

Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное последствиям полномасштабного вторжения России в Украину, было инициировано США и европейскими странами, представленными в Совбезе, – Великобританией, Францией, Норвегией, Ирландией, Албанией.

Контекст:

Саммит будущего – это возможность для лидеров взять на себя обязательства отказаться от опасного пути, а также укрепить многостороннее сотрудничество, основанное на принципах, закрепленных в Уставе ООН, заявил Гутерриш 10 марте в ходе обращения к Генассамблее ООН, его цитирует сайт организации.

Гутерриш отметил, что итогом саммита может стать "Пакт будущего", который придаст импульс осуществлению повестки дня на период до 2030 года. Решение о том, что включить в такой пакт, как отметил генсек ООН, должны будут принять государства-члены.

Теги: Россия, Украина, ООН, агрессия, Совет Безопасности ООН, Владимир Зеленский, саммит, президент, безопасность, Антониу Гутерриш, будущее, сотрудничество, заседание
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