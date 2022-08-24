Зеленский на Совбезе ООН: ЗАЭС имеет шесть реакторов, и только один реактор взорвался на ЧАЭС

Россия должна прекратить ядерный шантаж и полностью отвести свои войска с ЗАЭС, отметил Зеленский Фото: Енергоатом / Facebook

Об этом 24 августа в ходе выступления на Совбезе ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Заседание транслируется на YouTube-канале ООН.

"Россия захватила крупнейшую атомную электростанцию в Европе и превратила ее в зону боевых действий. Это факт. Вооруженные провокации России, обстрелы и развертывание военных сил на территории ЗАЭС под российским флагом – все это факт. Поэтому Европа и соседние регионы сталкиваются с угрозой радиационного загрязнения. У ЗАЭС есть шесть реакторов, и только один реактор взорвался на ЧАЭС", – сказал Зеленский.

Поэтому, продолжил президент Украины, миссия МАГАТЭ должна полностью взять на себя контроль ситуации на ЗАЭС, а Россия – прекратить ядерный шантаж и отвести свои войска со станции.

Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное последствиям полномасштабного вторжения России в Украину, было инициировано США и европейскими странами, представленными в Совбезе, – Великобританией, Францией, Норвегией, Ирландией, Албанией.

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