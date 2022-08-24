Зеленский на Совбезе ООН: ЗАЭС имеет шесть реакторов, и только один реактор взорвался на ЧАЭС

Об этом 24 августа в ходе выступления на Совбезе ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Заседание транслируется на YouTube-канале ООН.
"Россия захватила крупнейшую атомную электростанцию в Европе и превратила ее в зону боевых действий. Это факт. Вооруженные провокации России, обстрелы и развертывание военных сил на территории ЗАЭС под российским флагом – все это факт. Поэтому Европа и соседние регионы сталкиваются с угрозой радиационного загрязнения. У ЗАЭС есть шесть реакторов, и только один реактор взорвался на ЧАЭС", – сказал Зеленский.
Поэтому, продолжил президент Украины, миссия МАГАТЭ должна полностью взять на себя контроль ситуации на ЗАЭС, а Россия – прекратить ядерный шантаж и отвести свои войска со станции.
Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное последствиям полномасштабного вторжения России в Украину, было инициировано США и европейскими странами, представленными в Совбезе, – Великобританией, Францией, Норвегией, Ирландией, Албанией.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.
С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
11 августа с призывом отправить миссию МАГАТЭ на станцию выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В тот же день состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этом же заседании выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.
Принципиальная позиция Украины в этом вопросе, как сказал Кулеба, заключается в том, что делегация МАГАТЭ должна попасть на Запорожскую АЭС через территорию, которую контролирует Украина.
В МИД РФ 18 августа назвали "неприемлемым" предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС.
19 августа в Елисейском дворце сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном согласился на развертывание миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В МАГАТЭ ожидают, что визит миссии агентства на ЗАЭС состоится в ближайшие дни.