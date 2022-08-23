Оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли – ГУР

По данным разведки, целью минометных атак становятся места складирования отходов, образующихся в процессе работы тепловых электростанций. Оккупанты обстреливают отвалы золы, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

"Зола обладает высокой концентрацией ядовитых веществ и уровнем радиации, что минимум в 2,5 раза превышает естественный фон. При высыхании образует пыль, которая способна перемещаться на значительные расстояния по окрестностям Энергодара", – говорится в сообщении.

В результате этого мониторинг, который осуществляется вблизи атомной станции, указывает повышение уровня радиации. И российские военные пытаются представить эти данные как результаты мифических "обстрелов со стороны ВСУ", информирует ГУР.