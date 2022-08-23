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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреливают склады с золой Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли – ГУР

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После обстрелов мониторинг показывает повышение уровня радиации ГУР Минобороны
После обстрелов мониторинг показывает повышение уровня радиации – ГУР Минобороны
Фото: ЕРА

Россия использует новый метод создания нужной "картинки" на Запорожской атомной станции для манипуляции мнением общественности и влияния на мировое сообщество. Об этом в Telegram сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.

По данным разведки, целью минометных атак становятся места складирования отходов, образующихся в процессе работы тепловых электростанций. Оккупанты обстреливают отвалы золы, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

"Зола обладает высокой концентрацией ядовитых веществ и уровнем радиации, что минимум в 2,5 раза превышает естественный фон. При высыхании образует пыль, которая способна перемещаться на значительные расстояния по окрестностям Энергодара", – говорится в сообщении.

В результате этого мониторинг, который осуществляется вблизи атомной станции, указывает повышение уровня радиации. И российские военные пытаются представить эти данные как результаты мифических "обстрелов со стороны ВСУ", информирует ГУР.

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.

С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

13 августа ГУР Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить в этом Украину.

Теги: оккупация, Запорожская область, Запорожская АЭС, ВСУ, война России против Украины, уровень радиации, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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