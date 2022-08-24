Совбез ООН провел заседание в связи с ситуацией на Запорожской АЭС. Кислица назвал это "пустой тратой времени"

"Любые попытки отключить АЭС от украинской электросети будут иметь катастрофические гуманитарные последствия, особенно в свете приближения зимы, а электричество, вырабатываемое на Запорожской АЭС, принадлежит Украине, заявила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло", – говорится в сообщении.
Дикарло призвала прекратить военные действия вокруг ЗАЭС и подчеркнула, что "любое потенциальное повреждение станции в Запорожье будет самоубийством".
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал созванное "террористическим государством" Россией заседание Совбеза ООН "пустой тратой времени", а выступление постпреда РФ при ООН Василия Небензи – "фиктивными звуковыми фрагментами" и "выдуманными фразами", сообщила CNN.
По словам Кислицы, он хотел бы, чтобы на таком заседании Россия озвучила свое заявление о демилитаризации ЗАЭС, выводе своих войск и передаче станции правительству Украины.
Небензя также пообещал, что доступ международных инспекторов на Запорожскую АЭС будет открыт "в ближайшем будущем", и обвинил Украину в обстрелах станции.
"Как только Россия выведет свои войска с объекта, на котором они просто не имеют права находиться, угроза ядерной катастрофы исчезнет", – заявил Кислица, текст своего выступления он опубликовал в Fаcebook.
Телекомпания СNN рассказала, что на заседании Совбеза ООН Небензя, кроме прочего, обвинил Украину в гибели в Подмосковье дочери российского пропагандиста и идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи Дугиной, а также обвинил Запад "в поддержке проукраинских группировок".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожскую АЭС российские военные захватили 4 марта, с тех пор станция работает под их контролем.
В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.
С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
11 августа с призывом отправить миссию МАГАТЭ на станцию выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В тот же день состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этом же заседании выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.
Принципиальная позиция Украины в этом вопросе, как сказал Кулеба, заключается в том, что делегация МАГАТЭ должна попасть на Запорожскую АЭС через территорию, которую контролирует Украина.
В МИД РФ 18 августа назвали "неприемлемым" предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС.
23 августа Гросси заявил, что миссия агентства может посетить Запорожскую АЭС "в течение следующих нескольких дней".