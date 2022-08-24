Совбез ООН провел заседание в связи с ситуацией на Запорожской АЭС. Кислица назвал это "пустой тратой времени"

"Любые попытки отключить АЭС от украинской электросети будут иметь катастрофические гуманитарные последствия, особенно в свете приближения зимы, а электричество, вырабатываемое на Запорожской АЭС, принадлежит Украине, заявила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло", – говорится в сообщении.

Дикарло призвала прекратить военные действия вокруг ЗАЭС и подчеркнула, что "любое потенциальное повреждение станции в Запорожье будет самоубийством".

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал созванное "террористическим государством" Россией заседание Совбеза ООН "пустой тратой времени", а выступление постпреда РФ при ООН Василия Небензи – "фиктивными звуковыми фрагментами" и "выдуманными фразами", сообщила CNN.

По словам Кислицы, он хотел бы, чтобы на таком заседании Россия озвучила свое заявление о демилитаризации ЗАЭС, выводе своих войск и передаче станции правительству Украины.

Небензя также пообещал, что доступ международных инспекторов на Запорожскую АЭС будет открыт "в ближайшем будущем", и обвинил Украину в обстрелах станции.

"Как только Россия выведет свои войска с объекта, на котором они просто не имеют права находиться, угроза ядерной катастрофы исчезнет", – заявил Кислица, текст своего выступления он опубликовал в Fаcebook.

Телекомпания СNN рассказала, что на заседании Совбеза ООН Небензя, кроме прочего, обвинил Украину в гибели в Подмосковье дочери российского пропагандиста и идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи Дугиной, а также обвинил Запад "в поддержке проукраинских группировок".

Война России против Украины. Главное (обновляется)