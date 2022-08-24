В МАГАТЭ ожидают, что визит миссии агентства на ЗАЭС состоится в ближайшие дни

Об этом 23 августа заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его цитирует сайт агентства.
"Я продолжаю очень активно и интенсивно консультироваться со всеми сторонами, чтобы эта крайне важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек. Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью и охраной на площадке и снизит риск серьезной ядерной аварии в Европе. Ожидается, что миссия состоится в течение следующих нескольких дней, если текущие переговоры увенчаются успехом", – сказал Гросси.
19 августа в Елисейском дворце сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном согласился на развертывание миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.
С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
11 августа с призывом отправить миссию МАГАТЭ на станцию выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В тот же день состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси на этом же заседании выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.
Принципиальная позиция Украины в этом вопросе, как сказал Кулеба, заключается в том, что делегация МАГАТЭ должна попасть на Запорожскую АЭС через территорию, которую контролирует Украина.
В МИД РФ 18 августа назвали "неприемлемым" предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС.