В МАГАТЭ ожидают, что визит миссии агентства на ЗАЭС состоится в ближайшие дни

Об этом 23 августа заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его цитирует сайт агентства.

"Я продолжаю очень активно и интенсивно консультироваться со всеми сторонами, чтобы эта крайне важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек. Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью и охраной на площадке и снизит риск серьезной ядерной аварии в Европе. Ожидается, что миссия состоится в течение следующих нескольких дней, если текущие переговоры увенчаются успехом", – сказал Гросси.

19 августа в Елисейском дворце сообщили, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном согласился на развертывание миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.