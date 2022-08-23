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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты стягивают технику и живую силу на территорию Запорожской АЭС – "Энергоатом"

По данным "Энергоатома", в общей сложности на ЗАЭС дислоцируются более 40 единиц военной техники российских захватчиков
По данным "Энергоатома", в общей сложности на ЗАЭС дислоцируются более 40 единиц военной техники российских захватчиков
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты стягивают технику и живую силу на территорию захваченной Запорожской АЭС. Об этом 23 августа в Telegram сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"Рашисты накапливают технику на территории Запорожской АЭС и увеличили количество военных на станции. Вчера, 22 августа, в ремонтную зону станции оккупанты дополнительно завезли два БТР и шесть спецгрузовиков", – говорится в сообщении.

В общей сложности на ЗАЭС теперь дислоцируются более 40 единиц военной техники российских захватчиков. У первого энергоблока расположены 16 военных машин, возле второго – семь. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду.

"Кроме того, рашисты пополнили свои ряды и немалым количеством "крепких" орков, некоторые из них – в масках", – добавили в "Энергоатоме".

Контекст:

Запорожская АЭС находится в Энергодаре Запорожской области. Это самая крупная атомная электростанция в Европе. Она работает под контролем российских военных с марта. Они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В августе оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя при этом Украину. В частности "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го6-го11-го13 августа. 18 августа оккупанты пригрозили остановкой станции. Такие действия приблизят сценарий радиационной катастрофы, заявили в "Энергоатоме".

Украина и западные страны призывают Россию вывести войска с территории станции. "Если российский шантаж радиацией продолжится, то это лето может войти в историю разных европейских стран как одно из самых трагических за все время. Потому что ни одной инструкцией ни на одной атомной станции мира не предусмотрен порядок действий на тот случай, если какое-то государство-террорист превращает АЭС в мишень", – заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 августа.

Теги: Россия, Украина, Запорожская область, АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, обстрелы, война России против Украины, Энергодар, российские оккупанты
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