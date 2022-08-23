Гордон: Если Путин думает, что можно что-то сделать на ЗАЭС, он ошибается. Запад применит всю мощь и размажет его мордой по салату

"Я понимаю логику действия [президента РФ Владимира] Путина и России. Они хотят устроить очередной шантаж западных стран и Украины. Это просто азы поведения гопников из питерских подворотен – "пошантажируем таким образом", – сказал Гордон в интервью журналисту Василию Голованову, видео программы опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" предположил, что Россия так действует, поскольку до конца не осознает, что "Запад обрубил концы в отношениях с ней".

"Запад все понял, быстро собрался и больше этого замирения, этих, знаете, звонков, долгих увещеваний, убеждений не будет. Запад все понял и Запад принял меры, – убежден журналист. – Поэтому если Путин думает, что можно что-то там сделать на Запорожской [атомной] станции, он очень ошибается. Запад применит всю силу и мощь – а Путин уже увидел силу и мощь западного оружия – и размажет его мордой по салату, если они попробуют что-то сделать на Запорожской станции".

Гордон высказал мнение, что "самого страшного" на ЗАЭС не произойдет, но российские оккупанты могут попытаться отключить станцию от энергосистемы Украины.

"У них это даже может получиться. Но это все – временная история, я думаю", – сказал Гордон.

"То есть угрозы ядерной катастрофы нет? Это все – блеф?" – уточнил Голованов.

"Угроза есть, но я считаю, что она маловероятна", – ответил журналист.

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