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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гордон: Если Путин думает, что можно что-то сделать на ЗАЭС, он ошибается. Запад применит всю мощь и размажет его мордой по салату

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Гордон: Это просто азы поведения гопников из питерских подворотен "пошантажируем таким образом"
Гордон: Это просто азы поведения гопников из питерских подворотен – "пошантажируем таким образом"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Обострением ситуации вокруг захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции президент РФ Владимир Путин пытается шантажировать Украину и страны Запада, но никто его ультиматумы выполнять не будет, убежден основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

"Я понимаю логику действия [президента РФ Владимира] Путина и России. Они хотят устроить очередной шантаж западных стран и Украины. Это просто азы поведения гопников из питерских подворотен – "пошантажируем таким образом", – сказал Гордон в интервью журналисту Василию Голованову, видео программы опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона". 

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" предположил, что Россия так действует, поскольку до конца не осознает, что "Запад обрубил концы в отношениях с ней".

"Запад все понял, быстро собрался и больше этого замирения, этих, знаете, звонков, долгих увещеваний, убеждений не будет. Запад все понял и Запад принял меры, – убежден журналист. – Поэтому если Путин думает, что можно что-то там сделать на Запорожской [атомной] станции, он очень ошибается. Запад применит всю силу и мощь – а Путин уже увидел силу и мощь западного оружия  и размажет его мордой по салату, если они попробуют что-то сделать на Запорожской станции".

Гордон высказал мнение, что "самого страшного" на ЗАЭС не произойдет, но российские оккупанты могут попытаться отключить станцию от энергосистемы Украины

"У них это даже может получиться. Но это все – временная история, я думаю", – сказал Гордон. 

"То есть угрозы ядерной катастрофы нет? Это все – блеф?" – уточнил Голованов. 

"Угроза есть, но я считаю, что она маловероятна", – ответил журналист. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Запорожская АЭС находится в Энергодаре Запорожской области. Это самая крупная атомная электростанция в Европе. Она работает под контролем российских военных с марта. Они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В августе оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя при этом Украину. В частности "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го6-го11-го13 августа. 18 августа оккупанты пригрозили остановкой станции. Такие действия приблизят сценарий радиационной катастрофы, заявили в "Энергоатоме".

Украина и западные страны призывают Россию вывести войска с территории станции. "Если российский шантаж радиацией продолжится, то это лето может войти в историю разных европейских стран как одно из самых трагических за все время. Потому что ни одной инструкцией ни на одной атомной станции мира не предусмотрен порядок действий на тот случай, если какое-то государство-террорист превращает АЭС в мишень", – заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 августа.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, ядерная энергетика, Запорожская область, Запорожская АЭС, война России против Украины, Василий Голованов
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