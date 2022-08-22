Генсек ООН: Ядерный риск поднялся до самого высокого уровня за последние десятилетия

"Гуманитарная помощь растянута до предела. Права человека и верховенство закона находятся под угрозой. Доверие в дефиците. Многие из систем, созданных десятилетия назад, теперь сталкиваются с проблемами, которые были невообразимы для наших предшественников, – кибервойной, терроризмом и смертоносным атомным оружием", – заявил генсек ООН.
Также по его словам, риск ядерного конфликта поднялся до "самого высокого уровня за последние десятилетия". Он отметил, сейчас инструменты, которые удерживали все от " катастрофической мировой войны" важнее чем когда-нибудь.
"Нам необходимо восстановить глобальный консенсус в отношении сотрудничества, необходимого для обеспечения коллективной безопасности, включая работу ООН", – подчеркнул генсек ООН.
Гутерриш отметил, что ООН сейчас изучает "дипломатический инструментарий Устава ООН для прекращения конфликтов", в частности "возможность установления нового общественного договора" и объединение стран.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
В августе оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС.11 августа с призывом отправить миссию МАГАТЭ на станцию выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В тот же день состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этом же заседании выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.
Принципиальная позиция Украины в этом вопросе, как сказал Кулеба, заключается в том, что делегация МАГАТЭ должна попасть на Запорожскую АЭС через территорию, которую контролирует Украина.
В МИД РФ 18 августа назвали "неприемлемым" предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС.