Генсек ООН: Ядерный риск поднялся до самого высокого уровня за последние десятилетия

"Гуманитарная помощь растянута до предела. Права человека и верховенство закона находятся под угрозой. Доверие в дефиците. Многие из систем, созданных десятилетия назад, теперь сталкиваются с проблемами, которые были невообразимы для наших предшественников, – кибервойной, терроризмом и смертоносным атомным оружием", – заявил генсек ООН.

Также по его словам, риск ядерного конфликта поднялся до "самого высокого уровня за последние десятилетия". Он отметил, сейчас инструменты, которые удерживали все от " катастрофической мировой войны" важнее чем когда-нибудь.

"Нам необходимо восстановить глобальный консенсус в отношении сотрудничества, необходимого для обеспечения коллективной безопасности, включая работу ООН", – подчеркнул генсек ООН.

Гутерриш отметил, что ООН сейчас изучает "дипломатический инструментарий Устава ООН для прекращения конфликтов", в частности "возможность установления нового общественного договора" и объединение стран.