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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сотрудники Запорожской АЭС, которые участвовали в видеопостановках оккупантов, будут уволены – "Энергоатом"

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ЗАЭС работает под контролем оккупантов с марта
ЗАЭС работает под контролем оккупантов с марта
Фото: ЕРА

Российские оккупанты усилили пропагандистскую работу вокруг захваченной ими Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области. Об этом заявила 20 августа в Fаcebook государственная украинская компания "Энергоатом".

"Перепуганные рашисты на ЗАЭС усилили свою мерзкую пропаганду, используя уже все ее способы. Методика оккупантов неизменная, простая и бесхитростная", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" рассказали, что два дня назад захватчики привезли в Энергодар "большую группу пропагандонов (которых сами между собой называют "шапито"), посовещались с военными и "уже через час после этого рашисты начали минометный обстрел промзоны АЭС" из окрестностей Энергодара с расстояния от одного до трех километров.

После этого якобы в ответ на "украинские" обстрелы промзоны оккупанты открыли огонь из реактивных систем залпового огня "Град" по Никополю и Марганцу Днепропетровской области и после этого "командир орков заявил о намерении "остановить ЗАЭС" из-за якобы украинских обстрелов, отметили в компании.

"Пропагандоны выдают на-гора десятки лживых низкопробных "видосов", в частности и с участием "действующих работников станции". Стилистика этих "свидетельств" срежиссирована в духе "Астанавитесь!" бывшего [украинского] президента-беглеца [Виктора] Януковича", – объяснили в "Энергоатоме".

Там подчеркнули, что "Украина никогда не вела, не ведет и не будет вести обстрелы на площадке атомной станции и в городе Энергодар, потому что ни при каких условиях не готова пренебрегать ядерной безопасностью и жизнью и здоровьем собственных граждан".

"Единичные "действующие работники станции", принявшие участие в прорашистских видеопостановках, со следующего понедельника переходят в категорию "недействующих", так как будут уволены за измену и коллаборационизм", – объявил "Энергоатом".

Он снова потребовал немедленно вывести всех российских военных с территории Запорожской АЭС.

https://www.facebook.com/energoatom.ua/posts/pfbid0BLnMvF1zcbs8W7Au5d2v9JC3D8JLE6N6VRsGthwgWohAjYZzPEa1Q3Fd68Mh63JCl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В августе оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, в частности "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го6-го11-го13 августаПосле ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. 18 августа они пригрозили остановкой станции. Такие действия приблизят сценарий радиационной катастрофы, заявили в "Энергоатоме".

19 августа Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что оккупанты хотят отключить ЗАЭС от украинской энергосистемы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, пропаганда, АЭС, Энергоатом, Никополь, Запорожская АЭС, обстрелы, война России против Украины, Энергодар, Марганец, энергосистема, российские оккупанты, коллаборационизм
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