Сотрудники Запорожской АЭС, которые участвовали в видеопостановках оккупантов, будут уволены – "Энергоатом"

"Перепуганные рашисты на ЗАЭС усилили свою мерзкую пропаганду, используя уже все ее способы. Методика оккупантов неизменная, простая и бесхитростная", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" рассказали, что два дня назад захватчики привезли в Энергодар "большую группу пропагандонов (которых сами между собой называют "шапито"), посовещались с военными и "уже через час после этого рашисты начали минометный обстрел промзоны АЭС" из окрестностей Энергодара с расстояния от одного до трех километров.

После этого якобы в ответ на "украинские" обстрелы промзоны оккупанты открыли огонь из реактивных систем залпового огня "Град" по Никополю и Марганцу Днепропетровской области и после этого "командир орков заявил о намерении "остановить ЗАЭС" из-за якобы украинских обстрелов, отметили в компании.

"Пропагандоны выдают на-гора десятки лживых низкопробных "видосов", в частности и с участием "действующих работников станции". Стилистика этих "свидетельств" срежиссирована в духе "Астанавитесь!" бывшего [украинского] президента-беглеца [Виктора] Януковича", – объяснили в "Энергоатоме".

Там подчеркнули, что "Украина никогда не вела, не ведет и не будет вести обстрелы на площадке атомной станции и в городе Энергодар, потому что ни при каких условиях не готова пренебрегать ядерной безопасностью и жизнью и здоровьем собственных граждан".

"Единичные "действующие работники станции", принявшие участие в прорашистских видеопостановках, со следующего понедельника переходят в категорию "недействующих", так как будут уволены за измену и коллаборационизм", – объявил "Энергоатом".

Он снова потребовал немедленно вывести всех российских военных с территории Запорожской АЭС.

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