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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты продлили "выходные" для украинского персонала Запорожской АЭС – украинская разведка

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Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта
Фото: depositphotos.com

Представители оккупационного руководства Запорожской АЭС продлили "краткосрочные выходные" для украинского персонала станции. Об этом 20 августа сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В отличие от предыдущего распоряжения теперь это касается также оперативных дежурных. При этом продолжительность "выходных" не уточняется. На станцию вернули часть представителей "Росатома", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, на ЗАЭС также остается контингент оккупационных войск и большое количество российского оружия и боеприпасов.

"Эти меры могут свидетельствовать о намерении оккупантов отключить станцию от украинских электросетей и питания – так называемый вывод в ноль. В таком случае станция на определенный период времени останется без электропитания. Аварийное электроснабжение будет производиться за счет дизельных подстанций. Это создает потенциальную опасность, поскольку увеличивается вероятность возникновения критических ситуаций, что, похоже, и является главной целью умышленных действий российских оккупантов на украинском ядерном объекте", – подчеркнули в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В августе оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, в частности "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го6-го11-го13 августаПосле ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. 18 августа они пригрозили остановкой станции. Такие действия приблизят сценарий радиационной катастрофы, заявили в "Энергоатоме".

19 августа Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что оккупанты хотят отключить ЗАЭС от украинской энергосистемы.

Теги: Россия, Украина, оккупация, разведка, АЭС, Энергоатом, Росатом, Запорожская АЭС, война России против Украины
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