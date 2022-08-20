Оккупанты продлили "выходные" для украинского персонала Запорожской АЭС – украинская разведка

"В отличие от предыдущего распоряжения теперь это касается также оперативных дежурных. При этом продолжительность "выходных" не уточняется. На станцию вернули часть представителей "Росатома", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, на ЗАЭС также остается контингент оккупационных войск и большое количество российского оружия и боеприпасов.

"Эти меры могут свидетельствовать о намерении оккупантов отключить станцию от украинских электросетей и питания – так называемый вывод в ноль. В таком случае станция на определенный период времени останется без электропитания. Аварийное электроснабжение будет производиться за счет дизельных подстанций. Это создает потенциальную опасность, поскольку увеличивается вероятность возникновения критических ситуаций, что, похоже, и является главной целью умышленных действий российских оккупантов на украинском ядерном объекте", – подчеркнули в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)