Оккупанты продлили "выходные" для украинского персонала Запорожской АЭС – украинская разведка

"В отличие от предыдущего распоряжения теперь это касается также оперативных дежурных. При этом продолжительность "выходных" не уточняется. На станцию вернули часть представителей "Росатома", – говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, на ЗАЭС также остается контингент оккупационных войск и большое количество российского оружия и боеприпасов.
"Эти меры могут свидетельствовать о намерении оккупантов отключить станцию от украинских электросетей и питания – так называемый вывод в ноль. В таком случае станция на определенный период времени останется без электропитания. Аварийное электроснабжение будет производиться за счет дизельных подстанций. Это создает потенциальную опасность, поскольку увеличивается вероятность возникновения критических ситуаций, что, похоже, и является главной целью умышленных действий российских оккупантов на украинском ядерном объекте", – подчеркнули в ведомстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
В августе оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, в частности "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го, 6-го, 11-го, 13 августа. После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. 18 августа они пригрозили остановкой станции. Такие действия приблизят сценарий радиационной катастрофы, заявили в "Энергоатоме".
19 августа Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что оккупанты хотят отключить ЗАЭС от украинской энергосистемы.