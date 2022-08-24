ГОРДОН
 
 
МИР

Зеленский на Совбезе ООН: Если Россию не остановить сейчас победой Украины, то все эти убийцы в итоге могут прийти в другие страны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский призвал предотвратить дальнейшие преступления РФ на территории Украины
Зеленский призвал предотвратить дальнейшие преступления РФ на территории Украины
Фото: president.gov.ua

Намеренные убийства со стороны российских оккупационных сил украинских военнопленных во временно оккупированной Оленовке Донецкой области – одна из самых ужасных страниц в истории Европы.

Об этом 24 августа в ходе выступления на Совбезе ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Заседание транслируется на YouTube-канале ООН.

"Необходимо срочно развернуть миссию ООН по установлению фактов в Оленовке. Необходимо провести эту работу и обеспечить защиту всех военнопленных Украины, которые все еще содержатся на территории РФ", – сказал президент.

Зеленский призвал предотвратить дальнейшие преступления РФ в Украине.   

"Если Россия не остановится сейчас, если Россию не остановить сейчас победой Украины, то все эти убийцы в итоге могут прийти в другие страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, – отметил президент. – Есть десятки и сотни военных преступников из России по всему миру, и всем нам необходимо действовать решительно и как можно скорее... с тем, чтобы больше не было ракетных ударов России по другим городам, чтобы российская артиллерия больше не применялась, чтобы не было больше угрозы радиационной катастрофы".

Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное последствиям полномасштабного вторжения России в Украину, было инициировано США и европейскими странами, представленными в Совбезе, – Великобританией, Францией, Норвегией, Ирландией, Албанией.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

11 августа CNN опубликовало расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.

Украина не получила официальных списков погибших и раненных военнопленных в Оленовке, сообщил 18 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Теги: Россия, Украина, ООН, угрозы, Совет Безопасности ООН, Оленовка, артиллерия, Владимир Зеленский, преступление, война России против Украины, президент, безопасность, заседание, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Салем – Потапу: Я испытываю разочарование. Ты можешь приехать и быть с людьми. Им нужна помощь больше, чем где-то там в Испании
  Салем – Потапу: Я испытываю разочарование. Ты можешь приехать и быть с людьми. Им нужна помощь больше, чем где-то там в Испании
Положинский: Рад, что моя Украина не испугалась, а ведет героическую борьбу и побеждает исконного врага
Положинский: Рад, что моя Украина не испугалась, а ведет героическую борьбу и побеждает исконного врага
Kalush Orchestra в рамках однодневного благотворительного сбора уже собрала более 2 млн грн. Сумма одного перевода составляет 24 грн
Kalush Orchestra в рамках однодневного благотворительного сбора уже собрала более 2 млн грн. Сумма одного перевода составляет 24 грн
  "Я плакала, вспоминая прошлую жизнь". Tayanna посвятила новую песню украинцам, которые во время войны вынуждены были уехать за границу. Видео
  "Я плакала, вспоминая прошлую жизнь". Tayanna посвятила новую песню украинцам, которые во время войны вынуждены были уехать за границу. Видео
  Гимн Украины. Раритетные записи первых исполнений, оркестровая, рок-версия, а также самые популярные варианты
  Гимн Украины. Раритетные записи первых исполнений, оркестровая, рок-версия, а также самые популярные варианты G
36-летний сын Виктора Ющенко во второй раз стал отцом. Его жена сообщила, что рожала в Украине
36-летний сын Виктора Ющенко во второй раз стал отцом. Его жена сообщила, что рожала в Украине
Оркестр шотландской гвардии исполнил песню победителей "Евровидения 2022" Stefania в честь Дня Независимости Украины. Видео
Оркестр шотландской гвардии исполнил песню победителей "Евровидения 2022" Stefania в честь Дня Независимости Украины. Видео
"Красавица невероятная", "Шикарная". Звезда сериала "Танька и Володька" Песик надела старинную вышиванку
"Красавица невероятная", "Шикарная". Звезда сериала "Танька и Володька" Песик надела старинную вышиванку
49-летняя Клум и 50-летняя Вергара надели глубокие декольте и показали формы перед камерой
49-летняя Клум и 50-летняя Вергара надели глубокие декольте и показали формы перед камерой
Холодный борщ за пять минут. Эксперт поделился авторским рецептом украинского национального блюда
Холодный борщ за пять минут. Эксперт поделился авторским рецептом украинского национального блюда
На Spotify вышел первый подкаст жены принца Гарри. Гостей эфира стала ее подруга Уияльмс, они обсудили двойные стандарты в обществе
На Spotify вышел первый подкаст жены принца Гарри. Гостей эфира стала ее подруга Уияльмс, они обсудили двойные стандарты в обществе
"Незаконно быть такой горячей!" 64-летняя Мадонна перед камерой спустила лиф
"Незаконно быть такой горячей!" 64-летняя Мадонна перед камерой спустила лиф
"Очаровательная Сопонару", "Красавица". Звезда студии "Квартал 95" снялась в расстегнутой куртке
"Очаровательная Сопонару", "Красавица". Звезда студии "Квартал 95" снялась в расстегнутой куртке
1 тыс. носовых платков для оборок и 500 м ткани. 53-летняя Лопес показала три платья, которые выбрала для свадьбы с Аффлеком. Фото
1 тыс. носовых платков для оборок и 500 м ткани. 53-летняя Лопес показала три платья, которые выбрала для свадьбы с Аффлеком. Фото
"Моя принцесса". Звезда "Женского Квартала" и Improv Live Show Шумко показал фото поцелуя с женой
"Моя принцесса". Звезда "Женского Квартала" и Improv Live Show Шумко показал фото поцелуя с женой
"Это просто невероятный кайф", "Ангельский голос". Дорофеева с широко разведенными ногами исполнила новую песню
"Это просто невероятный кайф", "Ангельский голос". Дорофеева с широко разведенными ногами исполнила новую песню
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (406692)
2
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (302081)
3
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (257233)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (221301)
5
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (170617)
6
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (128942)
7
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи (73411)
8
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах (59607)
 
 
 
 