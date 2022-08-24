Зеленский на Совбезе ООН: Если Россию не остановить сейчас победой Украины, то все эти убийцы в итоге могут прийти в другие страны

Об этом 24 августа в ходе выступления на Совбезе ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Заседание транслируется на YouTube-канале ООН.

"Необходимо срочно развернуть миссию ООН по установлению фактов в Оленовке. Необходимо провести эту работу и обеспечить защиту всех военнопленных Украины, которые все еще содержатся на территории РФ", – сказал президент.

Зеленский призвал предотвратить дальнейшие преступления РФ в Украине.

"Если Россия не остановится сейчас, если Россию не остановить сейчас победой Украины, то все эти убийцы в итоге могут прийти в другие страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, – отметил президент. – Есть десятки и сотни военных преступников из России по всему миру, и всем нам необходимо действовать решительно и как можно скорее... с тем, чтобы больше не было ракетных ударов России по другим городам, чтобы российская артиллерия больше не применялась, чтобы не было больше угрозы радиационной катастрофы".

Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное последствиям полномасштабного вторжения России в Украину, было инициировано США и европейскими странами, представленными в Совбезе, – Великобританией, Францией, Норвегией, Ирландией, Албанией.

Война России против Украины. Главное (обновляется)