Зеленский о Дне Независимости Украины: Завтра – важный день. Возможны отвратительные российские провокации и жестокие удары

"Завтра – важный для всех нас день. Именно поэтому этот день, к сожалению, важен и для нашего врага. Мы должны осознавать, что завтра возможны отвратительные российские провокации и жестокие удары", – сказал Зеленский.

По словам президента, Вооруженные силы Украины, украинская разведка, спецслужбы "сделают все, чтобы защитить людей – насколько это возможно".

"И мы обязательно ответим на любое проявление российского террора. Но, пожалуйста, завтра особо соблюдайте правила безопасности. Пожалуйста, соблюдайте режим комендантского часа. Учитывайте сигналы воздушной тревоги. Обращайте внимание на официальные сообщения. И помните: мы должны все вместе дойти до победы", – подчеркнул Зеленский.