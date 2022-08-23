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Зеленский о Дне Независимости Украины: Завтра – важный день. Возможны отвратительные российские провокации и жестокие удары

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День Независимости Украины 24 августа важен для нашего врага, отметил Зеленский
День Независимости Украины 24 августа важен для нашего врага, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Глава Украинского государства Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, призвал граждан особо соблюдать правила безопасности 24 августа.

"Завтра – важный для всех нас день. Именно поэтому этот день, к сожалению, важен и для нашего врага. Мы должны осознавать, что завтра возможны отвратительные российские провокации и жестокие удары", – сказал Зеленский.

По словам президента, Вооруженные силы Украины, украинская разведка, спецслужбы "сделают все, чтобы защитить людей – насколько это возможно".

"И мы обязательно ответим на любое проявление российского террора. Но, пожалуйста, завтра особо соблюдайте правила безопасности. Пожалуйста, соблюдайте режим комендантского часа. Учитывайте сигналы воздушной тревоги. Обращайте внимание на официальные сообщения. И помните: мы должны все вместе дойти до победы", – подчеркнул Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/359937119681667/

Контекст:

24 августа Украина отмечает День Независимости.

О возможных провокациях со стороны российских оккупационных войск в эту дату предупреждали управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины и Главное управление разведки Минобороны.

20 августа Зеленский заявил, что РФ на предстоящей неделе "может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, разведка, провокации, День Независимости, Минобороны, Владимир Зеленский, обстрелы, спецслужбы, президент, безопасность, обращение, воздушная тревога
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