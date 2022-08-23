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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о возможном усилении ударов оккупантами 23–24 августа: Будут нас бить – получат мощный ответ

Зеленский: Есть ли угроза? Есть. Она ежедневная
Зеленский: Есть ли угроза? Есть. Она ежедневная
Фото: ЕРА

Украина жестко ответит в случае, если российские оккупанты усилят удары по стране в праздничные дни – День государственного флага и День Независимости Украины. Об этом на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве 23 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Есть ли угроза? Есть. Она ежедневная. Мы знаем [их] приоритеты – это объекты инфраструктуры или государственные институции. Но я не вижу, чтобы что-то сильно изменилось, начиная с первого дня [войны]. Могут ли они увеличить количество ударов? Да, они могут это сделать на 23–24 августа. Это вся информация, которая у меня есть", – отметил глава государства.

По его словам, удары ВСУ по оккупационным войскам со временем будут становиться лишь сильнее.

"Что будет делать Украина, если будут бить по Киеву? То же самое, что и сейчас. Потому что для меня, как для президента, как и для каждого украинца, Киев, Чернигов, Донбасс, Харьков, Запорожье – это все одинаково, там везде живут наши украинцы. И ответ такой же будет, как и в этих городах: будут бить нас – будут получать мощный ответ. Хочу сказать – думаю, вы видите это в информационном пространстве, – с каждым днем этот ответ будет нарастать. Будет все сильнее и сильнее", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

18 августа в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что очевидна "угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300". В страткоме подчеркнули, что эти ракеты оккупанты концентрируют к 24 августа.

20 августа Зеленский заявил, что РФ на этой неделе "может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил, что Россия может увеличить количество ракетных ударов по территории Украины в День Независимости 24 августа.

В посольстве США в Украине 23 августа сообщили, что РФ в ближайшие дни может усилить удары по гособъектам и инфраструктуре Украины.

Теги: Россия, Украина, День Независимости, Владимир Зеленский, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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