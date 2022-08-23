Зеленский о возможном усилении ударов оккупантами 23–24 августа: Будут нас бить – получат мощный ответ

"Есть ли угроза? Есть. Она ежедневная. Мы знаем [их] приоритеты – это объекты инфраструктуры или государственные институции. Но я не вижу, чтобы что-то сильно изменилось, начиная с первого дня [войны]. Могут ли они увеличить количество ударов? Да, они могут это сделать на 23–24 августа. Это вся информация, которая у меня есть", – отметил глава государства.

По его словам, удары ВСУ по оккупационным войскам со временем будут становиться лишь сильнее.

"Что будет делать Украина, если будут бить по Киеву? То же самое, что и сейчас. Потому что для меня, как для президента, как и для каждого украинца, Киев, Чернигов, Донбасс, Харьков, Запорожье – это все одинаково, там везде живут наши украинцы. И ответ такой же будет, как и в этих городах: будут бить нас – будут получать мощный ответ. Хочу сказать – думаю, вы видите это в информационном пространстве, – с каждым днем этот ответ будет нарастать. Будет все сильнее и сильнее", – подчеркнул Зеленский.

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