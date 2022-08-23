Оккупанты искусственным голодом шантажируют жителей Запорожской области получать российские паспорта

"Россияне давят на малообеспеченные социальные слои населения, чтобы нарастить темпы паспортизации. Оккупационная администрация заблокировала социальные выплаты пенсионерам и льготникам, а единственное условие для них, чтобы получить выплаты со стороны РФ, – получение паспорта оккупанта", – говорится в сообщении.

В центре напомнили, что, согласно нормам международного права, выплаты людям в условиях оккупации должны обеспечивать захватчики. В то же время требование получить паспорт является военным преступлением.

"Фактически россияне создают искусственный голод, чтобы нарастить темпы паспортизации, потому что добровольно люди в подавляющем большинстве отказываются брать эту макулатуру", – резюмировали в центре сопротивления.