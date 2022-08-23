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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты искусственным голодом шантажируют жителей Запорожской области получать российские паспорта

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На оккупированой территории людей заставляют принимать российское гражданство
На оккупированой территории людей заставляют принимать российское гражданство
Фото: Деловое сообщество / Flickr

На оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты заставляют людей получать паспорта Российской Федерации, иначе не будут осуществляться социальные выплаты. Об этом 23 августа сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне давят на малообеспеченные социальные слои населения, чтобы нарастить темпы паспортизации. Оккупационная администрация заблокировала социальные выплаты пенсионерам и льготникам, а единственное условие для них, чтобы получить выплаты со стороны РФ, – получение паспорта оккупанта", – говорится в сообщении. 

В центре напомнили, что, согласно нормам международного права, выплаты людям в условиях оккупации должны обеспечивать захватчики. В то же время требование получить паспорт является военным преступлением. 

"Фактически россияне создают искусственный голод, чтобы нарастить темпы паспортизации, потому что добровольно люди в подавляющем большинстве отказываются брать эту макулатуру", – резюмировали в центре сопротивления. 

Контекст:

Президент России Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей оккупированных боевиками территории; в июле – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

К июню 2021-го российские паспорта на оккупированных украинских территориях, по данным украинских властей, получили более 630 тыс. человек.

25 мая 2022 года Путин расширил действие упрощенного порядка выдачи российских паспортов на Запорожскую и Херсонскую области, которые сейчас частично оккупированы российскими захватчиками. Кроме того, в мае Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство украинских детей-сиротВ июле он упростил получение российского гражданства всем украинцам.

В МИД Украины указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий". В Евросоюзе заявили, что не признают раздачу российских паспортов на оккупированных украинских территориях. 

По состоянию на 1 августа паспорта РФ на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей получил 1% взрослого населения.

Теги: Россия, Владимир Путин, оккупация, паспорт, гражданство, социальные выплаты, боевики, российская агрессия, война России против Украины, население, российские оккупанты
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