Оккупанты искусственным голодом шантажируют жителей Запорожской области получать российские паспорта

"Россияне давят на малообеспеченные социальные слои населения, чтобы нарастить темпы паспортизации. Оккупационная администрация заблокировала социальные выплаты пенсионерам и льготникам, а единственное условие для них, чтобы получить выплаты со стороны РФ, – получение паспорта оккупанта", – говорится в сообщении.
В центре напомнили, что, согласно нормам международного права, выплаты людям в условиях оккупации должны обеспечивать захватчики. В то же время требование получить паспорт является военным преступлением.
"Фактически россияне создают искусственный голод, чтобы нарастить темпы паспортизации, потому что добровольно люди в подавляющем большинстве отказываются брать эту макулатуру", – резюмировали в центре сопротивления.
Президент России Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей оккупированных боевиками территории; в июле – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.
К июню 2021-го российские паспорта на оккупированных украинских территориях, по данным украинских властей, получили более 630 тыс. человек.
25 мая 2022 года Путин расширил действие упрощенного порядка выдачи российских паспортов на Запорожскую и Херсонскую области, которые сейчас частично оккупированы российскими захватчиками. Кроме того, в мае Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство украинских детей-сирот. В июле он упростил получение российского гражданства всем украинцам.
В МИД Украины указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий". В Евросоюзе заявили, что не признают раздачу российских паспортов на оккупированных украинских территориях.
По состоянию на 1 августа паспорта РФ на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей получил 1% взрослого населения.