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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области оккупанты неправдиво классифицируют украинцев как "беженцев" – Институт исследования войны

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В начале вторжения оккупанты смогли захватить часть Запорожской области
В начале вторжения оккупанты смогли захватить часть Запорожской области
Фото: EPA

Оккупанты во временно захваченной россиянами части Запорожской области неправдиво классифицируют как "соискателей временного убежища" граждан Украины, въезжающих в оккупированный регион. Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

Так называемый глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал приказ, согласно которому граждане Украины, прибывающие в оккупированную Запорожскую область, признаются лицами, ищущими временное убежище, на основании российского законодательства.

Приказ требует регистрации граждан Украины и России по месту их жительства или места прибытия в оккупированных Россией частях Запорожской области и требует выдачи временных удостоверений личности всем "лицам без гражданства". Украинцы и россияне могут зарегистрироваться, если они представят доказательства своего заявления о временном убежище.

В ISW отмечают, что этот указ имеет различные последствия как для международного права, так и для внутрироссийского права. Международное право гласит, что беженец – это лицо из-за пределов страны (или лицо без гражданства), которое ищет "временное убежище" в другой стране, чтобы избежать преследования.

"Таким образом, российские оккупационные власти ложно классифицируют всех украинцев, въезжающих на оккупированные территории Запорожской области, как беженцев, спасающихся от преследований в Украине. Приказ также де-факто идентифицирует Украину как отдельную страну от Запорожской области, как это определено оккупационными властями. Причисляя всех украинцев к беженцам, российские оккупационные власти создают новую правовую категорию, которая может иметь свои ограничения", – подчеркивают аналитики.

В частности, российские оккупационные власти могут использовать статус беженца для ограничения украинцев, временно возвращающихся на оккупированные территории после эвакуации с них.

Приказ также, скорее всего, коснется граждан Украины, направляющихся в оккупированную Херсонскую область через пункт пропуска в Васильевке Запорожской области, поскольку "документ" требует регистрации лиц в пункте прибытия в оккупированной Запорожской области, а Васильевка является пунктом пропуска, обслуживающим Херсон, а также Запорожскую область.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, оккупация, Запорожская область, война России против Украины, российские оккупанты
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