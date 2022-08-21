"Оккупанту "подрезано" горло. Партизаны везде". Мэр Мелитополя сообщил о российском солдате, который приставал к несовершеннолетней

Солдат России пытался добиться несовершеннолетнюю девушку на улице одного из микрорайонов Мелитополя, рассказал Федоров Фото: EPA (архив)

Об этом 21 августа в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Час назад солдат России пытался добиться несовершеннолетнюю девушку прямо на улице одного из микрорайонов города. И наши партизаны везде. Оккупанту "подрезано" горло. Символично, что это произошло на улице Героев Украины", – написал городской голова в 21.53.

Федоров опубликовал видео, на котором видно, как на носилках вывозят человека, а также российских военных, которые стоят рядом.

"Изнасилование как военное преступление является тяжелейшим преступлением, а также одной из составляющих геноцида. Наши ВСУ найдут каждого, кто совершает эти страшные преступления с нашими женщинами и детьми! Каждый ответит за содеянное", – отметил мэр Мелитополя.

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