"Оккупанту "подрезано" горло. Партизаны везде". Мэр Мелитополя сообщил о российском солдате, который приставал к несовершеннолетней

Об этом 21 августа в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.
"Час назад солдат России пытался добиться несовершеннолетнюю девушку прямо на улице одного из микрорайонов города. И наши партизаны везде. Оккупанту "подрезано" горло. Символично, что это произошло на улице Героев Украины", – написал городской голова в 21.53.
Федоров опубликовал видео, на котором видно, как на носилках вывозят человека, а также российских военных, которые стоят рядом.
"Изнасилование как военное преступление является тяжелейшим преступлением, а также одной из составляющих геноцида. Наши ВСУ найдут каждого, кто совершает эти страшные преступления с нашими женщинами и детьми! Каждый ответит за содеянное", – отметил мэр Мелитополя.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.
По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.