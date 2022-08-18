В Мелитополе оккупанты угрозами заставляют подростков учиться в "объединенном" ПТУ – Федоров

Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины в феврале Фото: РИА "Мелитополь" / Facebook

"Враг "объединил" все наши профтехучреждения и сказал, что из четырех теперь будет одно. И тех подростков, которые не хотят идти учиться в это "заведение", враг обещает призывать в вооруженные силы РФ", – отметил Федоров.

Он также сообщил, что в городе продолжаются похищения людей – за последнюю неделю было 10 таких случаев. У предпринимателей захватчики отбирают помещения и производства, называя это "национализацией". Также у юрлиц забирают автомобили на блокпостах.

Городской голова отметил, что репрессии проходят среди всех слоев населения, а люди, которые остаются на временно захваченных территориях, являются заложниками России.