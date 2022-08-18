В Мелитополе оккупанты угрозами заставляют подростков учиться в "объединенном" ПТУ – Федоров

"Враг "объединил" все наши профтехучреждения и сказал, что из четырех теперь будет одно. И тех подростков, которые не хотят идти учиться в это "заведение", враг обещает призывать в вооруженные силы РФ", – отметил Федоров.
Он также сообщил, что в городе продолжаются похищения людей – за последнюю неделю было 10 таких случаев. У предпринимателей захватчики отбирают помещения и производства, называя это "национализацией". Также у юрлиц забирают автомобили на блокпостах.
Городской голова отметил, что репрессии проходят среди всех слоев населения, а люди, которые остаются на временно захваченных территориях, являются заложниками России.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины в феврале. Уже после входа российских войск в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.
16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, "поэтому в городе осталось около 70 тыс. жителей".