"ПВО так "сработала", что дым идет до сих пор". Мэр оккупированного Мелитополя сообщил о мощных взрывах в городе

"Сегодня ночью мощные взрывы в Мелитополе, которые слышал весь город. По предварительным данным точное попадание в одну из российских военных баз, которую рашисты уже в который раз пытаются восстановить в районе аэродрома", – написал Федоров.
Он также опубликовал несколько видео от свидетелей, на которых видны летящие ракеты и слышны звуки взрывов.
"Коллаборанты сразу же отчитались перед старшим братом, что сработала их ПВО. Так сработала, что дым идет до сих пор. Однако если в росармии такое ПВО, ВСУ точно достанут их как можно скорее", – написал мэр.
Он добавил, что собирает более подробную информацию о взрывах.
Местное издание "РИА Мелитополь" также написало ночью о "прилете, предварительно в район аэродрома".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.
Авиабазу в Мелитополе ВСУ вывели из строя в ночь на 3 июля, нанеся по ней более 30 ударов. СМИ сообщали, что оккупанты пытаются восстановить ее.
В начале июля, кроме аэродрома в Мелитополе, в этом районе был взорван железнодорожный мост, по которому оккупанты перевозили оружие и боеприпасы.
В августе взрывы в Мелитополе и рядом с ним участились.