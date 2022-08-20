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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"ПВО так "сработала", что дым идет до сих пор". Мэр оккупированного Мелитополя сообщил о мощных взрывах в городе

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В оккупированном Мелитополе по ночам раздаются взрывы
В оккупированном Мелитополе по ночам раздаются взрывы
Фото: РИА "Мелитополь" / Facebook

В ночь 20 августа во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области были слышны мощные взрывы. По предварительной информации мэра города Ивана Федорова, ВСУ ударили по военной базе российских оккупантов, сообщил он в Telegram.

"Сегодня ночью мощные взрывы в Мелитополе, которые слышал весь город. По предварительным данным точное попадание в одну из российских военных баз, которую рашисты уже в который раз пытаются восстановить в районе аэродрома", – написал Федоров.

Он также опубликовал несколько видео от свидетелей, на которых видны летящие ракеты и слышны звуки взрывов. 

"Коллаборанты сразу же отчитались перед старшим братом, что сработала их ПВО. Так сработала, что дым идет до сих пор. Однако если в росармии такое ПВО, ВСУ точно достанут их как можно скорее", – написал мэр.

Он добавил, что собирает более подробную информацию о взрывах.

Местное издание "РИА Мелитополь" также написало ночью о "прилете, предварительно в район аэродрома".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

Авиабазу в Мелитополе ВСУ вывели из строя в ночь на 3 июля, нанеся по ней более 30 ударов. СМИ сообщали, что оккупанты пытаются восстановить ее.

В начале июля, кроме аэродрома в Мелитополе, в этом районе был взорван железнодорожный мост, по которому оккупанты перевозили оружие и боеприпасы.

В августе взрывы в Мелитополе и рядом с ним участились. 

Теги: взрыв, Мелитополь, аэродром, ПВО, Запорожская область, война России против Украины, авиабаза, взрывы
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