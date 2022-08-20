"ПВО так "сработала", что дым идет до сих пор". Мэр оккупированного Мелитополя сообщил о мощных взрывах в городе

"Сегодня ночью мощные взрывы в Мелитополе, которые слышал весь город. По предварительным данным точное попадание в одну из российских военных баз, которую рашисты уже в который раз пытаются восстановить в районе аэродрома", – написал Федоров.

Он также опубликовал несколько видео от свидетелей, на которых видны летящие ракеты и слышны звуки взрывов.

"Коллаборанты сразу же отчитались перед старшим братом, что сработала их ПВО. Так сработала, что дым идет до сих пор. Однако если в росармии такое ПВО, ВСУ точно достанут их как можно скорее", – написал мэр.

Он добавил, что собирает более подробную информацию о взрывах.

Местное издание "РИА Мелитополь" также написало ночью о "прилете, предварительно в район аэродрома".

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