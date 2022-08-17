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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированной россиянами Кирилловке новая "бавовна" – мэр Мелитополя

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В оккупированной Кирилловке прогремели взрывы
В оккупированной Кирилловке прогремели взрывы
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Facebook

В оккупированной Кирилловке Запорожской области произошли взрывы. Об этом 17 августа в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Очередная бавовна для русни в Кирилловке! В этом году рашисты лишили более 5 млн человек курорта на азовском побережье. Вместо этого "национализировали" базы отдыха и гостиничные комплексы, щеголяя тем, как они отдыхают", – написал Федоров. 

Кроме того, оккупанты завезли в Кирилловку военную технику, потому что, по словам Федорова, "испугались", что в Мелитополе до нее могут "достать ВСУ".

"Что ж, наши силы повсюду: и снаружи, и внутри логова врага. А рашистов этим летом поджигает не только солнце", – написал Федоров.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Теги: Россия, Мелитополь, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, Кирилловка, Иван Федоров
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