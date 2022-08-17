В оккупированной россиянами Кирилловке новая "бавовна" – мэр Мелитополя

"Очередная бавовна для русни в Кирилловке! В этом году рашисты лишили более 5 млн человек курорта на азовском побережье. Вместо этого "национализировали" базы отдыха и гостиничные комплексы, щеголяя тем, как они отдыхают", – написал Федоров.
Кроме того, оккупанты завезли в Кирилловку военную технику, потому что, по словам Федорова, "испугались", что в Мелитополе до нее могут "достать ВСУ".
"Что ж, наши силы повсюду: и снаружи, и внутри логова врага. А рашистов этим летом поджигает не только солнце", – написал Федоров.
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.