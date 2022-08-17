ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заблокировали выезд из Мелитополя после взрывов – мэр

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Оккупанты блокируют выезд из Мелитополя
Оккупанты блокируют выезд из Мелитополя
Фото: EPA

В Мелитополе Запорожской области российские оккупанты заблокировали выезд из города после взрывов возле комендатуры. Об этом 17 августа в эфире телемарафона сообщил мэр города Иван Федоров. Видео интервью опубликовано на YouTube-каналах "Суспільне" і "Новини.LIVE".

"Враг полностью заблокировал выезд из нашего города, а на въезде проводит фильтрацию. Мужчин раздевают для осмотра. Вчера после похожих взрывов было полностью прекращено вещание российского пропагандистского телевидения на территории Мелитополя. Это имеет свое влияние, поскольку телевидение промывало мозги людям, которые остались в оккупации, и как только оно перестало работать, у коллаборантов и оккупантов появилась паника", – рассказал Федоров. 

Новости из украинских СМИ люди имеют возможность читать и смотреть через интернет с помощью VPN, отметил мэр города. 

Сейчас оккупанты начинают вывозить свои семьи из города, сказал Федоров, отметив, что они "не знают, куда бежать, потому что все пути для них закрыты". 

ВИДЕО
Видео: Новини.LIVE / YouTube

Утром возле одной из комендатур российских захватчиков произошел взрыв, сообщал Федоров. А накануне, 16 августа, два взрыва – в районе подстанции, из-за чего прекратилось вещание захваченного российскими оккупантами телевидения.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины в феврале. Уже после входа российских войск в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.

16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за два месяца уехало 45–50% жителей, "поэтому в городе осталось около 70 тыс. жителей".

Теги: Россия, Украина, оккупация, Мелитополь, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, российские оккупанты, Иван Федоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Горбунов обсудил кулинарные способности Осадчей и рассказал, когда она готовила в последний раз
  Горбунов обсудил кулинарные способности Осадчей и рассказал, когда она готовила в последний раз
В Минкульте прокомментировали решение Госкино о ликвидации Довженко-Центра
В Минкульте прокомментировали решение Госкино о ликвидации Довженко-Центра
  Мать Кузьмы: Как пережить смерть сына? Это не переживается. Это просто в другом измерении
  Мать Кузьмы: Как пережить смерть сына? Это не переживается. Это просто в другом измерении
"Воин, который оставил работу за границей и вернулся защищать страну". Дикусар сообщил о смерти побратима
"Воин, который оставил работу за границей и вернулся защищать страну". Дикусар сообщил о смерти побратима
В Госкино заявили о реорганизации Довженко-Центра. В институции намерения чиновников назвали посягательством на национальную память
В Госкино заявили о реорганизации Довженко-Центра. В институции намерения чиновников назвали посягательством на национальную память
Лопес и Аффлек спустя месяц после регистрации брака пригласили гостей на свадебную вечеринку. СМИ рассказали, где и когда она состоится
Лопес и Аффлек спустя месяц после регистрации брака пригласили гостей на свадебную вечеринку. СМИ рассказали, где и когда она состоится
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z"
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z"
  Каменских рассказала, с кем после возвращения в Украину встретилась в первую очередь
  Каменских рассказала, с кем после возвращения в Украину встретилась в первую очередь
"Такая красавица, вся в маму". Восьмилетняя дочь Пугачевой и Галкина спела песню, которую написала сама. Видео
"Такая красавица, вся в маму". Восьмилетняя дочь Пугачевой и Галкина спела песню, которую написала сама. Видео
"Нежный пожар". Звезда "Крепостной" станцевала на пилоне в поддержку ВСУ. Видео
"Нежный пожар". Звезда "Крепостной" станцевала на пилоне в поддержку ВСУ. Видео
В Украине стартовал нацотбор на "Евровидение 2023". Названо имя музыкального продюсера
В Украине стартовал нацотбор на "Евровидение 2023". Названо имя музыкального продюсера
"Ты превосходна!" 41-летняя Кардашян засветила бюст в бассейне
"Ты превосходна!" 41-летняя Кардашян засветила бюст в бассейне
В США скончался 81-летний режиссер "Трои" Вольфганг Петерсен
В США скончался 81-летний режиссер "Трои" Вольфганг Петерсен
"Какое чувство ритма! Как синхронно!" Гордон показал, как они "станцевали" вместе с Кличко
"Какое чувство ритма! Как синхронно!" Гордон показал, как они "станцевали" вместе с Кличко
"Только папа не меняется!" Галкин показал, как выглядел он и его сын Гарри в разные годы
"Только папа не меняется!" Галкин показал, как выглядел он и его сын Гарри в разные годы
Дорофеева, Monatik, Полякова и другие. Восемь украинских знаменитостей, которые уже вернулись в Украину
Дорофеева, Monatik, Полякова и другие. Восемь украинских знаменитостей, которые уже вернулись в Украину
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (392346)
2
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (102124)
3
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой (63395)
4
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото (48611)
5
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото (47034)
6
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (35460)
7
Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа (35215)
8
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z" (32323)
 
 
 
 