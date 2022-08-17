Оккупанты заблокировали выезд из Мелитополя после взрывов – мэр

"Враг полностью заблокировал выезд из нашего города, а на въезде проводит фильтрацию. Мужчин раздевают для осмотра. Вчера после похожих взрывов было полностью прекращено вещание российского пропагандистского телевидения на территории Мелитополя. Это имеет свое влияние, поскольку телевидение промывало мозги людям, которые остались в оккупации, и как только оно перестало работать, у коллаборантов и оккупантов появилась паника", – рассказал Федоров.

Новости из украинских СМИ люди имеют возможность читать и смотреть через интернет с помощью VPN, отметил мэр города.

Сейчас оккупанты начинают вывозить свои семьи из города, сказал Федоров, отметив, что они "не знают, куда бежать, потому что все пути для них закрыты".

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Видео: Новини.LIVE / YouTube

Утром возле одной из комендатур российских захватчиков произошел взрыв, сообщал Федоров. А накануне, 16 августа, два взрыва – в районе подстанции, из-за чего прекратилось вещание захваченного российскими оккупантами телевидения.