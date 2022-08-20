Оккупанты в ответ на атаку по военной базе обстреляли жилой квартал Мелитополя – мэр

"Сегодня ночью ВСУ нанесли сокрушительный удар по очередной военной базе оккупантов в Мелитополе. Подразделения вражеской ПВО не смогли перехватить наши ракеты, поскольку несколько недель назад основную часть противовоздушной обороны оккупанты передислоцировали в Херсонскую область", – написал Федоров.

В ответ, по его словам, враг решил прибегнуть к традиционным террористическим актам, часто применяемым в Донецке.

"Через несколько минут после точного обстрела военной базы они выпустили из бывшего Акимовского района ракету по жилым домам в районе улиц Украинская и Герцена. Один житель пострадал и находится в больнице. Около 10 гражданских домов потерпели разрушение", – написал он.

Мэр отметил, что жители города успели снять, как ракета российских военных летит с юга на север Мелитополя.

О провокации РФ написало также местное издание "РИА Мелитополь". Местные жители утверждают, что ракета летела со стороны Крыма.

По данным издания, после ночных взрывов в Мелитополе россияне заверяли, что это работает ПВО. "Но, затем, видимо, сами поняли, что все выглядит неправдоподобно. И решили прибегнуть к циничному обстрелу спящих горожан", – говорится в сообщении.

На место падения ракеты приехали российские пропагандисты в сопровождении оккупантов и попытались обвинить в обстреле ВСУ, отмечает "РИА Мелитополь".

Война России против Украины. Главное (обновляется)