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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в ответ на атаку по военной базе обстреляли жилой квартал Мелитополя – мэр

По информации мэра, повреждены 10 домов
По информации мэра, повреждены 10 домов
Фото: ria-m.tv

Российские оккупанты выпустили ракету по жилым домам в захваченном ими Мелитополе Запорожской области, заявил мэр города Иван Федоров. Известно об одном раненом.

"Сегодня ночью ВСУ нанесли сокрушительный удар по очередной военной базе оккупантов в Мелитополе. Подразделения вражеской ПВО не смогли перехватить наши ракеты, поскольку несколько недель назад основную часть противовоздушной обороны оккупанты передислоцировали в Херсонскую область", – написал Федоров.

В ответ, по его словам, враг решил прибегнуть к традиционным террористическим актам, часто применяемым в Донецке.

"Через несколько минут после точного обстрела военной базы они выпустили из бывшего Акимовского района ракету по жилым домам в районе улиц Украинская и Герцена. Один житель пострадал и находится в больнице. Около 10 гражданских домов потерпели разрушение", – написал он.

Мэр отметил, что жители города успели снять, как ракета российских военных летит с юга на север Мелитополя.

О провокации РФ написало также местное издание "РИА Мелитополь". Местные жители утверждают, что ракета летела со стороны Крыма.

По данным издания, после ночных взрывов в Мелитополе россияне заверяли, что это работает ПВО. "Но, затем, видимо, сами поняли, что все выглядит неправдоподобно. И решили прибегнуть к циничному обстрелу спящих горожан", – говорится в сообщении. 

На место падения ракеты приехали российские пропагандисты в сопровождении оккупантов и попытались обвинить в обстреле ВСУ, отмечает "РИА Мелитополь".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.

Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины в феврале. Уже после входа российских войск в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.


Теги: Мелитополь, ПВО, Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, ракета, Иван Федоров
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