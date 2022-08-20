Оккупанты в ответ на атаку по военной базе обстреляли жилой квартал Мелитополя – мэр

"Сегодня ночью ВСУ нанесли сокрушительный удар по очередной военной базе оккупантов в Мелитополе. Подразделения вражеской ПВО не смогли перехватить наши ракеты, поскольку несколько недель назад основную часть противовоздушной обороны оккупанты передислоцировали в Херсонскую область", – написал Федоров.
В ответ, по его словам, враг решил прибегнуть к традиционным террористическим актам, часто применяемым в Донецке.
"Через несколько минут после точного обстрела военной базы они выпустили из бывшего Акимовского района ракету по жилым домам в районе улиц Украинская и Герцена. Один житель пострадал и находится в больнице. Около 10 гражданских домов потерпели разрушение", – написал он.
Мэр отметил, что жители города успели снять, как ракета российских военных летит с юга на север Мелитополя.
О провокации РФ написало также местное издание "РИА Мелитополь". Местные жители утверждают, что ракета летела со стороны Крыма.
По данным издания, после ночных взрывов в Мелитополе россияне заверяли, что это работает ПВО. "Но, затем, видимо, сами поняли, что все выглядит неправдоподобно. И решили прибегнуть к циничному обстрелу спящих горожан", – говорится в сообщении.
На место падения ракеты приехали российские пропагандисты в сопровождении оккупантов и попытались обвинить в обстреле ВСУ, отмечает "РИА Мелитополь".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.
Оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь после боев с Вооруженными силами Украины в феврале. Уже после входа российских войск в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.
По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.