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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Энергодара подтвердил гибель мирного жителя в районе Запорожской ТЭС

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Орлов предполагал, что машину обстреляли из автомата
Орлов предполагал, что машину обстреляли из автомата
Фото: Дмитро Орлов - міський голова Енергодара / Fаcebook

В результате обстрела в районе Запорожской ТЭС в Энергодаре Запорожской области погиб водитель автомобиля, сообщил 22 августа в Telegrаm мэр города Дмитрий Орлов.

Сегодня он писал, что проверяется информация о гибели водителя. Мэр отмечал, что похоже на то, что машину обстреляли в упор из автоматов. При этом оккупационные власти Энергодара традиционно утверждали, что по городу стреляли украинские военные.

"Подтверждена гибель водителя обстрелянного в районе Запорожской ТЭС автомобиля. К сожалению, смерть мужчины 1978 года рождения констатирована на месте происшествия", – написал Орлов.

По его данным, еще один мужчина (1996 года рождения) попал в реанимацию с серьезными ранениями.

"За его жизнь борются врачи", – подчеркнул Орлов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Энергодар находится под контролем российских военных с начала марта.

В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го6-го11-го13 августа.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: смерть, война, оккупация, Запорожская область, ТЭС, обстрелы, война России против Украины, Энергодар, погибшие, автомобиль, ранение, реанимация, российские оккупанты
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