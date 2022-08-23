Мэр Энергодара подтвердил гибель мирного жителя в районе Запорожской ТЭС

Сегодня он писал, что проверяется информация о гибели водителя. Мэр отмечал, что похоже на то, что машину обстреляли в упор из автоматов. При этом оккупационные власти Энергодара традиционно утверждали, что по городу стреляли украинские военные.
"Подтверждена гибель водителя обстрелянного в районе Запорожской ТЭС автомобиля. К сожалению, смерть мужчины 1978 года рождения констатирована на месте происшествия", – написал Орлов.
По его данным, еще один мужчина (1996 года рождения) попал в реанимацию с серьезными ранениями.
"За его жизнь борются врачи", – подчеркнул Орлов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Энергодар находится под контролем российских военных с начала марта.
В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го, 6-го, 11-го, 13 августа.