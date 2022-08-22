РФ заявила, что якобы ВСУ ударили по Энергодару и местной ТЭС. Украинские чиновники говорят о провокации

Рогов заявил, что зафиксированы удары по району ТЭС. По его словам, якобы погиб мирный житель, еще один получил ранение.
Председатель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram написал, что "на противоположном берегу водохранилища армией РФ совершена провокация".
"По возможности оставьте улицы, избегайте нахождения в местах массовых скоплений людей. Предупреждение касается городов, сел и поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища", – добавил он.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов также сообщил в Facebook об обстрелах в районе Запорожской ТЭС.
"Оккупанты традиционно обвинили в этом ВСУ. Но обстоятельства произошедшего вызывают большие вопросы. Судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждениям автомобиля с ровными отверстиями от пуль, машина была обстреляна практически в упор. По идее, из автомата. Действительно ли есть факт гибели человека, сейчас выясняем", – отметил он.
Орлов рассказал, что оккупанты минометными обстрелами в Энергодаре повредили центральный тепловой пункт. На восстановление водоснабжения уйдет время. Предварительно, ремонтные работы продлятся до утра.
Энергодар находится под контролем российских военных с начала марта.
В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го, 6-го, 11-го, 13-го августа.
По оценке главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Крамаренко, в случае аварии на ЗАЭС зона радиационного поражения составит около 30 тыс. км², и "фактически мы понимаем, что Запорожская область будет потеряна". Площадь потенциально загрязненной территории в случае аварии может достигнуть 2 млн км², заявил он 15 августа.