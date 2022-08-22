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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ заявила, что якобы ВСУ ударили по Энергодару и местной ТЭС. Украинские чиновники говорят о провокации

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Украинские чиновники говорят о провокациях россиян возле Запорожской ТЭС
Украинские чиновники говорят о провокациях россиян возле Запорожской ТЭС
Фото: wikipedia.org

Так называемый представитель оккупационной "военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимир Рогов заявил в Telegram о якобы ударах по Энергодару военных ВСУ. Украинские чиновники заявили, что оккупанты совершают провокации в районе Запорожской ТЭС.

Рогов заявил, что зафиксированы удары по району ТЭС. По его словам, якобы погиб мирный житель, еще один получил ранение.

Председатель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram написал, что "на противоположном берегу водохранилища армией РФ совершена провокация".

"По возможности оставьте улицы, избегайте нахождения в местах массовых скоплений людей. Предупреждение касается городов, сел и поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища", – добавил он.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов также сообщил в Facebook об обстрелах в районе Запорожской ТЭС. 

"Оккупанты традиционно обвинили в этом ВСУ. Но обстоятельства произошедшего вызывают большие вопросы. Судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждениям автомобиля с ровными отверстиями от пуль, машина была обстреляна практически в упор. По идее, из автомата. Действительно ли есть факт гибели человека, сейчас выясняем", – отметил он.

Орлов рассказал, что оккупанты минометными обстрелами в Энергодаре повредили центральный тепловой пункт. На восстановление водоснабжения уйдет время. Предварительно, ремонтные работы продлятся до утра.

https://www.facebook.com/DmitroOrlovOfficial/posts/pfbid0f42dXNjP7GK5HWvQzzHsEFn4z4W1PoTHXsjWqGFu3sSBc4bD2LAiW58L63ggWXmPl

Контекст:

Энергодар находится под контролем российских военных с начала марта.

В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го6-го11-го13-го августа.

По оценке главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Крамаренко, в случае аварии на ЗАЭС зона радиационного поражения составит около 30 тыс. км², и "фактически мы понимаем, что Запорожская область будет потеряна". Площадь потенциально загрязненной территории в случае аварии может достигнуть 2 млн км², заявил он 15 августа.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Запорожская область, ТЭС, обстрелы, война России против Украины, Энергодар
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