РФ заявила, что якобы ВСУ ударили по Энергодару и местной ТЭС. Украинские чиновники говорят о провокации

Рогов заявил, что зафиксированы удары по району ТЭС. По его словам, якобы погиб мирный житель, еще один получил ранение.

Председатель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram написал, что "на противоположном берегу водохранилища армией РФ совершена провокация".

"По возможности оставьте улицы, избегайте нахождения в местах массовых скоплений людей. Предупреждение касается городов, сел и поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища", – добавил он.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов также сообщил в Facebook об обстрелах в районе Запорожской ТЭС.

"Оккупанты традиционно обвинили в этом ВСУ. Но обстоятельства произошедшего вызывают большие вопросы. Судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждениям автомобиля с ровными отверстиями от пуль, машина была обстреляна практически в упор. По идее, из автомата. Действительно ли есть факт гибели человека, сейчас выясняем", – отметил он.

Орлов рассказал, что оккупанты минометными обстрелами в Энергодаре повредили центральный тепловой пункт. На восстановление водоснабжения уйдет время. Предварительно, ремонтные работы продлятся до утра.