В Энергодаре атаковали дронами помещение СБУ, захваченное оккупантами. Мэр считает, что это провокация россиян

Здание атаковали дважды: примерно в 0.40 и в период с 3.40 до 4.20. Зафиксировано прямое попадание в здание.
"Данных о жертвах врага нет, поскольку оккупанты скрывают какую-либо информацию о последствиях", – отмечают в "Энергоатоме".
Пропагандистское агентство "РИА Новости" писало, что якобы на здание СБУ сбросили две мины.
В то же время мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил в Telegram, что эта атака – провокация самих оккупантов.
"Обстреливать здание СБУ нашим Вооруженным силам нет никакого смысла, поскольку оно уже долгое время не используется самими орками. И нашим спецслужбам об этом известно. На самом деле это военные РФ обстреляли и затем показали повреждение гаража, который находится неподалеку от здания СБУ", – отметил он.
Орлов считает, что это было сделано, чтобы оправдать обстрелы населенных пунктов на противоположном берегу Днепра.
"Или делают вид, что ведут ночные бои с противником, чтобы подольше задержаться в городе и не попасть на ротацию – на передовую. Во всяком случае, мы уже неоднократно видели, что с логикой у оккупантов не складывается. Как и со стратегией или тактикой войны", – подытожил он.
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Российские оккупанты захватили Энергодар еще в начале марта. 2 марта около 22 тыс. жителей пришли на блокпост при въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.
В начале апреля коллаборанты создали фейковую администрацию города в Энергодаре. 17 мая Запорожская ОВА сообщила, что оккупанты готовят город к фейковому референдуму.
11 июня партизаны сообщили "Телеграфу", что ликвидировали двух российских военных в Энергодаре.