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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Энергодаре атаковали дронами помещение СБУ, захваченное оккупантами. Мэр считает, что это провокация россиян

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По данным "Энергоатома", атака произошла в ночь на 12 июля
По данным "Энергоатома", атака произошла в ночь на 12 июля
Фото: Енергоатом / Telegram

Ночью 12 июля в оккупированном Энергодаре Запорожской области атаковали помещение СБУ, которое заняли российские захватчики. Об этом пишет "Энергоатом" в Telegram.

Здание атаковали дважды: примерно в 0.40 и в период с 3.40 до 4.20. Зафиксировано прямое попадание в здание.

"Данных о жертвах врага нет, поскольку оккупанты скрывают какую-либо информацию о последствиях", – отмечают в "Энергоатоме".

Пропагандистское агентство "РИА Новости" писало, что якобы на здание СБУ сбросили две мины.

В то же время мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил в Telegram, что эта атака – провокация самих оккупантов.

"Обстреливать здание СБУ нашим Вооруженным силам нет никакого смысла, поскольку оно уже долгое время не используется самими орками. И нашим спецслужбам об этом известно. На самом деле это военные РФ обстреляли и затем показали повреждение гаража, который находится неподалеку от здания СБУ", – отметил он.

Орлов считает, что это было сделано, чтобы оправдать обстрелы населенных пунктов на противоположном берегу Днепра.

"Или делают вид, что ведут ночные бои с противником, чтобы подольше задержаться в городе и не попасть на ротацию – на передовую. Во всяком случае, мы уже неоднократно видели, что с логикой у оккупантов не складывается. Как и со стратегией или тактикой войны", – подытожил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты захватили Энергодар еще в начале марта. 2 марта около 22 тыс. жителей пришли на блокпост при въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.

В начале апреля коллаборанты создали фейковую администрацию города в Энергодаре. 17 мая Запорожская ОВА сообщила, что оккупанты готовят город к фейковому референдуму.

11 июня партизаны сообщили "Телеграфу", что ликвидировали двух российских военных в Энергодаре.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, Украина, Запорожская область, Энергодар, Дмитрий Орлов, российские оккупанты
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