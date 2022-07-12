В Энергодаре атаковали дронами помещение СБУ, захваченное оккупантами. Мэр считает, что это провокация россиян

По данным "Энергоатома", атака произошла в ночь на 12 июля Фото: Енергоатом / Telegram

Здание атаковали дважды: примерно в 0.40 и в период с 3.40 до 4.20. Зафиксировано прямое попадание в здание.

"Данных о жертвах врага нет, поскольку оккупанты скрывают какую-либо информацию о последствиях", – отмечают в "Энергоатоме".

Пропагандистское агентство "РИА Новости" писало, что якобы на здание СБУ сбросили две мины.

В то же время мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил в Telegram, что эта атака – провокация самих оккупантов.

"Обстреливать здание СБУ нашим Вооруженным силам нет никакого смысла, поскольку оно уже долгое время не используется самими орками. И нашим спецслужбам об этом известно. На самом деле это военные РФ обстреляли и затем показали повреждение гаража, который находится неподалеку от здания СБУ", – отметил он.

Орлов считает, что это было сделано, чтобы оправдать обстрелы населенных пунктов на противоположном берегу Днепра.

"Или делают вид, что ведут ночные бои с противником, чтобы подольше задержаться в городе и не попасть на ротацию – на передовую. Во всяком случае, мы уже неоднократно видели, что с логикой у оккупантов не складывается. Как и со стратегией или тактикой войны", – подытожил он.

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