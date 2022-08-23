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"Не исключена вероятность ракетных обстрелов". В МВД призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу 23 и 24 августа

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МВФ Украины призвали украинцев не посещать места скопления людей 23 и 24 августа
МВФ Украины призвали украинцев не посещать места скопления людей 23 и 24 августа
Фото: EPA

23 и 24 августа не исключена вероятность ракетных обстрелов территории Украины. Об этом 23 августа заявила спикер МВД Алена Матвеева во время брифинга в министерстве. Его трансляция велась на странице ведомства в Facebook.

Она отметила, что количество массовых праздничных мероприятий минимизирована. По ее словам, это необходимый шаг в период военного положения. В местах проведения мероприятий будут работать усиленные наряды, взрывотехники, кинологи и следовательно-оперативные группы, добавила Матвеева.

"Просьба к гражданам избегать места скопления людей, не нарушать режим комендантского часа и быть в укрытиях во время воздушных тревог", – заявила Матвеева, отметив, что на этой неделе особенно важно исполнять рекомендации по безопасности. 

Также, со слов спикера МВД, 23 и 24 августа возможна активизация работы диверсионных групп противника, чтобы "дестабилизировать ситуацию внутри страны".

Контекст:

23 августа Украина отмечает День государственного флага, а 24 августа – День Независимости Украины.

18 августа в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что очевидна "угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300". В страткоме подчеркнули, что такие ракеты концентрируются до 24 августа.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ на предстоящей неделе "может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил, что Россия может увеличить количество ракетных ударов по территории Украины в День Независимости 24 августа.

С 21-го по 24 августа Киевский метрополитен перевозит пассажиров с 6.00 до 21.00. Жителей города просят планировать свои маршруты с учетом графика работы подземки.

Теги: МВД, Украина, День Независимости, диверсия, российская агрессия, украинцы, безопасность, брифинг
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