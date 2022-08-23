"Не исключена вероятность ракетных обстрелов". В МВД призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу 23 и 24 августа

МВФ Украины призвали украинцев не посещать места скопления людей 23 и 24 августа Фото: EPA

Она отметила, что количество массовых праздничных мероприятий минимизирована. По ее словам, это необходимый шаг в период военного положения. В местах проведения мероприятий будут работать усиленные наряды, взрывотехники, кинологи и следовательно-оперативные группы, добавила Матвеева.

"Просьба к гражданам избегать места скопления людей, не нарушать режим комендантского часа и быть в укрытиях во время воздушных тревог", – заявила Матвеева, отметив, что на этой неделе особенно важно исполнять рекомендации по безопасности.

Также, со слов спикера МВД, 23 и 24 августа возможна активизация работы диверсионных групп противника, чтобы "дестабилизировать ситуацию внутри страны".