"Не исключена вероятность ракетных обстрелов". В МВД призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу 23 и 24 августа

Она отметила, что количество массовых праздничных мероприятий минимизирована. По ее словам, это необходимый шаг в период военного положения. В местах проведения мероприятий будут работать усиленные наряды, взрывотехники, кинологи и следовательно-оперативные группы, добавила Матвеева.
"Просьба к гражданам избегать места скопления людей, не нарушать режим комендантского часа и быть в укрытиях во время воздушных тревог", – заявила Матвеева, отметив, что на этой неделе особенно важно исполнять рекомендации по безопасности.
Также, со слов спикера МВД, 23 и 24 августа возможна активизация работы диверсионных групп противника, чтобы "дестабилизировать ситуацию внутри страны".
23 августа Украина отмечает День государственного флага, а 24 августа – День Независимости Украины.
18 августа в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что очевидна "угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300". В страткоме подчеркнули, что такие ракеты концентрируются до 24 августа.
20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ на предстоящей неделе "может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил, что Россия может увеличить количество ракетных ударов по территории Украины в День Независимости 24 августа.
С 21-го по 24 августа Киевский метрополитен перевозит пассажиров с 6.00 до 21.00. Жителей города просят планировать свои маршруты с учетом графика работы подземки.