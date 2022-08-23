СБУ призвала украинцев быть бдительными в День Независимости

В праздничные дни украинцы должны быть особенно бдительными, заявили в СБУ Фото: ЕРА

СБУ призвала украинцев быть бдительными и соблюдать рекомендации по безопасности.

"Во время важных для украинцев праздников – Дня Государственного флага и Дня Независимости – каждый из нас должен с особым вниманием отнестись к общественной и собственной безопасности", – говорится в сообщении.

Украинцев призвали соблюдать комендантский час, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях. Также СБУ просит ограничить посещение массовых мероприятий в публичных и общественных местах, а также сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах.