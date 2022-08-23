Зеленский: Мы вернем нашим людям в Крыму свободу, которая принадлежит им по праву

"40 лидеров, почти 60 государств и международных организаций. Европейские лидеры, лидеры "Большой семерки", лидеры стран Африки, Азии, Латинской Америки. Это не просто встреча, не просто обсуждение. Крымская платформа стала глобальным форумом, объединившим лидеров свободного мира. Это сообщество людей, которые помогают обновлению мира и законности для Крыма, для Черноморского региона, для всей Европы", – сказал Зеленский.

По словам президента, проведение второго саммита – это "четкий ответ мира на российскую агрессию".

"Четкая поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности в международно-признанных границах. В Крыму российская агрессия началась, в Крыму будет ее финал, – отметил президент. – Крым является неотъемлемой частью нашего государства, Крым – это Украина. Кырымлы являются неотъемлемой частью нашего народа. И мы обязательно придем в наши города Крыма, к нашим людям в Крыму и вернем им свободу, которая принадлежит им по праву так же, как всем остальным нашим людям".

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на отношениях" с Россией.

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