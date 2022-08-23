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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Стефанчук анонсировал в Раде слушания по деоккупации Крыма

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Рада готова к законодательной поддержке, направленной на помощь в восстановлении Крыма после его деоккупации, отметил Стефанчук
Рада готова к законодательной поддержке, направленной на помощь в восстановлении Крыма после его деоккупации, отметил Стефанчук
Фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде Украины в ближайшее время пройдут слушания о стратегии деоккупации Крыма.

Их проведение в ходе выступления 23 августа на втором саммите Крымской платформы, который транслировался в YouTube Офиса президента Украины, анонсировал спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Мы нарабатываем ряд… законодательных актов, которые… поддержат тех, кто страдает от… [российской] агрессии. Речь, в частности, идет о законах Украины о национальных сообществах, о статусе крымскотатарского народа, а также в парламенте в ближайшее время будут проведены слушания о стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма", – сказал глава Рады.

По его словам, парламент готов к законодательной поддержке, направленной на помощь в восстановлении Крыма после его деоккупации, а также на привлечение инвесторов и доноров.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на отношениях" с Россией.

Второй саммит Крымской платформы проходит в Киеве в смешанном формате – большинство политиков выступают по видеосвязи.

В начале августа Стефанчук говорил, что на парламентский саммит Крымской платформы, который пройдет в Загребе (Хорватия) 24 октября, пригласит спикера Рийгикогу Эстонии Юри Ратаса.

17 августа глава Рады отмечал, что приглашения принять участие в Крымской платформе будут оправлены спикерам парламентов мира, которые поддерживают Украину, в частности – из стран "Большой двадцатки".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Верховная Рада, Россия, Крым, Украина, оккупация, агрессия, парламент, саммит, реинтеграция, война России против Украины, Руслан Стефанчук, спикер, Крымская платформа, деоккупация
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