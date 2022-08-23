ЕС продолжит помогать Украине сколько будет необходимо — фон дер Ляйен на Крымской платформе

"В феврале – марте 2014 года Россия совершила аннексию Крымского полуострова. Это грубое нарушение территориальной целостности Украины и международного права стало свидетельством попыток России лишить Украину свободы. Это была реакция на Революцию достоинства в Украине, где смелые украинцы требовали свободы, правосудия и права выбирать свое будущее, связанное с Европой. С этого времени Крым использовался не только как российская военная база, но и для испытания жестоких методов, которые сейчас Россия использует в других оккупированных регионах. Вы знаете, что мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма Россией", – сказала фон дер Ляйен.
Она отметила, что в Европе очень обеспокоены нарушениями прав человека в Крыму, исчезновениями, пытками, убийствами, преследованием крымскотатарского народа, преследованием журналистов и правозащитников. Фон дер Ляйен пообещала, что европейское сообщество будет совместно работать над тем, чтобы выявить эти нарушения и привлечь виновных к ответственности, а также поможет Украине противостоять России.
"Мы оставались с вами в этой борьбе с самого начала. Мы повысили нашу помощь – военную и гуманитарную. Мы приняли более 7,5 млн беженцев. Наши санкции подрывают военную машину и экономику России. Наша солидарность позволила экспортировать более 10 млн тонн зерна из Украины. Мы будем продолжать помогать с экспортом зерна, которое застряло в украинских портах из-за циничной блокады этих портов Россией. ЕС продолжит помогать Украине столько, сколько это будет необходимо. Путин хотел лишить Украину независимости и яркого будущего, но получилось по-другому. Украина не только отмечает 31-ю годовщину независимости, но и стала кандидатом на вступление в Евросоюз. Наши народы еще никогда не были так близки. Наши обязательства перед Украиной никогда не были такими сильными", – заявила Урсула фон дер Ляйен.
Россия оккупировала Крымский полуостров после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. Второй саммит Крымской платформы открылся 23 августа 2022 года — накануне Дня независимости Украины.