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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

ЕС продолжит помогать Украине сколько будет необходимо — фон дер Ляйен на Крымской платформе

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Урсула фон дер Ляйен заверила, что Европа будет поддерживать Украину
Урсула фон дер Ляйен заверила, что Европа будет поддерживать Украину
Фото: EPA

Европа никогда не признает Крым территорией России. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 августа во время выступления по видеосвязи на втором саммите Крымской платформы. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале платформы.

"В феврале – марте 2014 года Россия совершила аннексию Крымского полуострова. Это грубое нарушение территориальной целостности Украины и международного права стало свидетельством попыток России лишить Украину свободы. Это была реакция на Революцию достоинства в Украине, где смелые украинцы требовали свободы, правосудия и права выбирать свое будущее, связанное с Европой. С этого времени Крым использовался не только как российская военная база, но и для испытания жестоких методов, которые сейчас Россия использует в других оккупированных регионах. Вы знаете, что мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма Россией", – сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что в Европе очень обеспокоены нарушениями прав человека в Крыму, исчезновениями, пытками, убийствами, преследованием крымскотатарского народа, преследованием журналистов и правозащитников. Фон дер Ляйен пообещала, что европейское сообщество будет совместно работать над тем, чтобы выявить эти нарушения и привлечь виновных к ответственности, а также поможет Украине противостоять России. 

"Мы оставались с вами в этой борьбе с самого начала. Мы повысили нашу помощь – военную и гуманитарную. Мы приняли более 7,5 млн беженцев. Наши санкции подрывают военную машину и экономику России. Наша солидарность позволила экспортировать более 10 млн тонн зерна из Украины. Мы будем продолжать помогать с экспортом зерна, которое застряло в украинских портах из-за циничной блокады этих портов Россией. ЕС продолжит помогать Украине столько, сколько это будет необходимо. Путин хотел лишить Украину независимости и яркого будущего, но получилось по-другому. Украина не только отмечает 31-ю годовщину независимости, но и стала кандидатом на вступление в Евросоюз. Наши народы еще никогда не были так близки. Наши обязательства перед Украиной никогда не были такими сильными", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Контекст:

Россия оккупировала Крымский полуостров после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. 

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. Второй саммит Крымской платформы открылся 23 августа 2022 года — накануне Дня независимости Украины.

Теги: Крым, Еврокомиссия, оккупация, аннексия, Урсула фон дер Ляйен, Крымская платформа
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