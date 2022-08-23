Эрдоган заявил, что война РФ против Украины должна закончиться "справедливым миром"

Об этом 23 августа в ходе выступления на втором саммите Крымской платформы, который транслировался в YouTube Офиса президента Украины, заявил президент республики Реджеп Эрдоган.
"Позиция нашей страны по Крыму основывается не только на букве закона, но и является принципиальным отражением нравственной позиции Анкары. Возвращение Крыма в состав Украины является также требованием международного права. Сохранение территориальной целостности, суверенитета и политического единства Украины критически важно не только для региона, но и для глобальной безопасности и стабильности", – сказал Эрдоган.
По его словам, Турция считает правильной идею создания Крымской платформы и продолжит поддерживать ее работу.
Эрдоган назвал одним из приоритетов Турции защиту прав и безопасности крымских татар. Они не раз в своей истории переживали трагические события и имеют полное право на мирное проживание на землях предков, добавил президент Турции.
По мнению Эрдогана, война, которую 24 февраля начала Россия, должна завершиться "справедливым миром" на основании территориальной целостности и суверенитета Украины.
Как отметил президент Турции, Анкара прилагает большие усилия для эффективности дипломатических каналов по прекращению войны.
"18 августа в ходе визита во Львов мы вновь подтвердили позицию Турции. Однако сохранение импульса и преобразование его в долгосрочные результаты во многом зависит от мирных шагов самих сторон. Турция полна решимости продолжить посреднические усилия и шаги по приближению мира в Украине", – подчеркнул Эрдоган.
Он указал, что прекращение войны и восстановление стабильности в Черноморском регионе позволит "вздохнуть спокойно не только региону, но и миру в целом".
"В данной связи вновь заявляю о поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым, надеюсь на скорое восстановление атмосферы мира в нашем регионе", – резюмировал Эрдоган.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций.
На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Владимир Зеленский.
В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на отношениях" с Россией.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Так, Эрдоган предлагал организовать встречу [президента РФ Владимира] Путина и Зеленского в мирных переговорах еще в ноябре 2021 года, на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.
После нападения РФ Турция заявляла о готовности стать одной из стран – гарантов безопасности Украины после войны, но так, чтобы самой не вступать в боевые действия.
В свою очередь, турецкие компании активно продают Украине оружие и беспилотники. Турецкая компания Baykar, производящая беспилотники Bayraktar, бесплатно передала Украине аппараты, на которые украинцы собирали деньги. Также в компании заявили, что никогда не будут поставлять свои беспилотники России.
При этом Турция не присоединилась к западным санкциям против России. Более того, страна наращивает экономическое сотрудничество с Россией. С начала военного вторжения в Украину Турция удвоила импорт российской нефти.