Эрдоган заявил, что война РФ против Украины должна закончиться "справедливым миром"

Эрдоган (слева) отметил, что 18 августа в ходе визита во Львов вновь подтвердил позицию Турции в отношении войны РФ против Украины Фото: tccb.gov.tr

Об этом 23 августа в ходе выступления на втором саммите Крымской платформы, который транслировался в YouTube Офиса президента Украины, заявил президент республики Реджеп Эрдоган.

"Позиция нашей страны по Крыму основывается не только на букве закона, но и является принципиальным отражением нравственной позиции Анкары. Возвращение Крыма в состав Украины является также требованием международного права. Сохранение территориальной целостности, суверенитета и политического единства Украины критически важно не только для региона, но и для глобальной безопасности и стабильности", – сказал Эрдоган.

По его словам, Турция считает правильной идею создания Крымской платформы и продолжит поддерживать ее работу.

Эрдоган назвал одним из приоритетов Турции защиту прав и безопасности крымских татар. Они не раз в своей истории переживали трагические события и имеют полное право на мирное проживание на землях предков, добавил президент Турции.

По мнению Эрдогана, война, которую 24 февраля начала Россия, должна завершиться "справедливым миром" на основании территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как отметил президент Турции, Анкара прилагает большие усилия для эффективности дипломатических каналов по прекращению войны.

"18 августа в ходе визита во Львов мы вновь подтвердили позицию Турции. Однако сохранение импульса и преобразование его в долгосрочные результаты во многом зависит от мирных шагов самих сторон. Турция полна решимости продолжить посреднические усилия и шаги по приближению мира в Украине", – подчеркнул Эрдоган.

Он указал, что прекращение войны и восстановление стабильности в Черноморском регионе позволит "вздохнуть спокойно не только региону, но и миру в целом".

"В данной связи вновь заявляю о поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым, надеюсь на скорое восстановление атмосферы мира в нашем регионе", – резюмировал Эрдоган.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций.

На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на отношениях" с Россией.