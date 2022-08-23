ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Эрдоган заявил, что война РФ против Украины должна закончиться "справедливым миром"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эрдоган (слева) отметил, что 18 августа в ходе визита во Львов вновь подтвердил позицию Турции в отношении войны РФ против Украины
Эрдоган (слева) отметил, что 18 августа в ходе визита во Львов вновь подтвердил позицию Турции в отношении войны РФ против Украины
Фото: tccb.gov.tr

Турция не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

Об этом 23 августа в ходе выступления на втором саммите Крымской платформы, который транслировался в YouTube Офиса президента Украины, заявил президент республики Реджеп Эрдоган.

"Позиция нашей страны по Крыму основывается не только на букве закона, но и является принципиальным отражением нравственной позиции Анкары. Возвращение Крыма в состав Украины является также требованием международного права. Сохранение территориальной целостности, суверенитета и политического единства Украины критически важно не только для региона, но и для глобальной безопасности и стабильности", – сказал Эрдоган.

По его словам, Турция считает правильной идею создания Крымской платформы и продолжит поддерживать ее работу.

Эрдоган назвал одним из приоритетов Турции защиту прав и безопасности крымских татар. Они не раз в своей истории переживали трагические события и имеют полное право на мирное проживание на землях предков, добавил президент Турции.

По мнению Эрдогана, война, которую 24 февраля начала Россия, должна завершиться "справедливым миром" на основании территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как отметил президент Турции, Анкара прилагает большие усилия для эффективности дипломатических каналов по прекращению войны.

"18 августа в ходе визита во Львов мы вновь подтвердили позицию Турции. Однако сохранение импульса и преобразование его в долгосрочные результаты во многом зависит от мирных шагов самих сторон. Турция полна решимости продолжить посреднические усилия и шаги по приближению мира в Украине", – подчеркнул Эрдоган.

Он указал, что прекращение войны и восстановление стабильности в Черноморском регионе позволит "вздохнуть спокойно не только региону, но и миру в целом".

"В данной связи вновь заявляю о поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым, надеюсь на скорое восстановление атмосферы мира в нашем регионе", – резюмировал Эрдоган.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций.

На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на отношениях" с Россией.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Так, Эрдоган предлагал организовать встречу [президента РФ Владимира] Путина и Зеленского в мирных переговорах еще в ноябре 2021 года, на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.

После нападения РФ Турция заявляла о готовности стать одной из стран – гарантов безопасности Украины после войны, но так, чтобы самой не вступать в боевые действия.

В свою очередь, турецкие компании активно продают Украине оружие и беспилотники. Турецкая компания Baykar, производящая беспилотники Bayraktar, бесплатно передала Украине аппараты, на которые украинцы собирали деньги. Также в компании заявили, что никогда не будут поставлять свои беспилотники России.

При этом Турция не присоединилась к западным санкциям против России. Более того, страна наращивает экономическое сотрудничество с Россией. С начала военного вторжения в Украину Турция удвоила импорт российской нефти.

Теги: Россия, Крым, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, захват, оккупация, переговоры, аннексия, саммит, украинцы, президент, суверенитет, Крымская платформа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Япония намерена предоставлять Украине помощь на сумму около $1,1 млрд, отметил Кисида
ВОЙНА В УКРАИНЕ, КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, ПОЛИТИКА
Миру следует демонстрировать солидарность в реакции на агрессию России против Украины – премьер Японии
Сегодня 18.01
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил зверства России и намерен и дальше помогать Украине
ВОЙНА В УКРАИНЕ
"У меня перед глазами стоят зверства, которые произошли за последние шесть месяцев". Рютте заверил, что Нидерланды продолжат поддерживать Украину в борьбе против РФ
Сегодня 18.26
Поддержка Украины со стороны ЕС "беспрецедентна", подчеркнул Мишель
"Крым – это Украина". Президент Евросовета рассказал о "большой мечте" поехать на полуостров вместе с Зеленским
Сегодня 17.39
Российская оккупация Крыма была актом агрессии, подчеркнул Драги
Драги: Борьба за Крым – часть борьбы за освобождение Украины. Италия с вами в борьбе против вторжения России
Сегодня 17.09
Джонсон призвал мировых лидеров продолжать поддерживать Украину
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Путин хочет захватить всю Украину – Джонсон на Крымской платформе
Сегодня 17.08
Президент Франции Эммануэль Макрон будет продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свою территорию
ВОЙНА В УКРАИНЕ
"Украина выбрала дипломатию, Россия – войну". Макрон осудил аннексию Крыма и призвал Россию вывести войска из Украины
Сегодня 17.08
НАТО полностью солидарен с Украиной, отметил Столтенберг
Оккупация Крыма РФ стала плацдармом для полномасштабного нападения России на Украину, но Путин ошибся – Столтенберг
Сегодня 16.50
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зеленский появился на публике в вышиванке с изображением танков, пшеницы и взявшихся за руки украинцев
Зеленский появился на публике в вышиванке с изображением танков, пшеницы и взявшихся за руки украинцев
По 24 грн за 24 часа. Kalush Orchestra объявила благотворительный сбор на реабилитацию защитников Мариуполя
По 24 грн за 24 часа. Kalush Orchestra объявила благотворительный сбор на реабилитацию защитников Мариуполя
Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины
Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы
Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится
Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
Галкин выступил в Варшаве в одежде цветов украинского флага. Видео
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
"Красивая украинка". В сети обсуждают новые снимки звезды сериала "Танька и Володька" Песик
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Пес Патрон "возглавил" департамент коммуникаций благотворительной организации UAnimals
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
Вакарчук, Свитолина, Осадчая, Горбунов, Ефросинина, Каменских, Тарабарова поздравили украинцев с Днем флага
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (373487)
2
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (273134)
3
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (213867)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (193700)
5
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (166094)
6
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (79037)
7
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи (55400)
8
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах (41260)
 
 
 
 