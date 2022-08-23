"У меня перед глазами стоят зверства, которые произошли за последние шесть месяцев". Рютте заверил, что Нидерланды продолжат поддерживать Украину в борьбе против РФ

"Этот саммит происходит даже в условиях войны против российской агрессии. Картины незаконной аннексии Крыма 2014 года стоят у меня перед глазами, а также зверства, которые произошли за последнее шесть месяцев. И эти картины нам показывают очень выразительно, что Россия и дальше нарушает международное право и готова жертвовать человеческими жизнями. Она целенаправленно игнорирует законы и целится умышленно в гражданских", – сказал он.

Также премьер напомнил, о трагедии, которая связывает Нидерланды и Украину, произошедшей в 2014 году с малайзийским Boeing.

"Украина и Нидерланды имеют одну общую черту, когда в 2014 году был сбит МН17 пророссийскими террористами. Мы имеем выводы по этой трагедии и последствия, несмотря на то, что Россия совершила уже новые зверства. Я полностью отдан этому партнерству, Нидерланды и далее будут поддерживать Украину и украинский народ", – подчеркнул Рютте.

По его словам, Крымская платформа объединяет очень много стран и организаций, которые все выступают за территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

"Мы все выступаем за то, чтобы все временно оккупированные территории вернулись Украине и чтобы об этом знали жители Крыма", – сказал он.

Политик обратил внимание на то, что 24 августа Украина в очень сложных для нее условиях будет праздновать свой День Независимости и что этот праздник важен не только для украинцев, но и целого мира.

"День Независимости праздновать будем в очень сложных условиях, но это подчеркивает важность этого дня как для Украины, так и для и Европы и целого мира. Только украинцы имеют право устанавливать, какими будет будущее их страны", – резюмировал он.