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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"У меня перед глазами стоят зверства, которые произошли за последние шесть месяцев". Рютте заверил, что Нидерланды продолжат поддерживать Украину в борьбе против РФ

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил зверства России и намерен и дальше помогать Украине
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил зверства России и намерен и дальше помогать Украине
Фото: ЕРА

Нидерланды будут помогать Украине в борьбе против российский агрессии, а также выступают за возвращение всех временно оккупированных территорий. Об этом 23 августа заявил по видеосвязи премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на втором саммите Крымской платформы, который транслировался в YouTube платформы.

"Этот саммит происходит даже в условиях войны против российской агрессии. Картины незаконной аннексии Крыма 2014 года стоят у меня перед глазами, а также зверства, которые произошли за последнее шесть месяцев. И эти картины нам показывают очень выразительно, что Россия и дальше нарушает международное право и готова жертвовать человеческими жизнями. Она целенаправленно игнорирует законы и целится умышленно в гражданских", – сказал он.

Также премьер напомнил, о трагедии, которая связывает Нидерланды и Украину, произошедшей в 2014 году с малайзийским Boeing.

"Украина и Нидерланды имеют одну общую черту, когда в 2014 году был сбит МН17 пророссийскими террористами. Мы имеем выводы по этой трагедии и последствия, несмотря на то, что Россия совершила уже новые зверства. Я полностью отдан этому партнерству, Нидерланды и далее будут поддерживать Украину и украинский народ", – подчеркнул Рютте.

По его словам, Крымская платформа объединяет очень много стран и организаций, которые все выступают за территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

"Мы все выступаем за то, чтобы все временно оккупированные территории вернулись Украине и чтобы об этом знали жители Крыма", – сказал он.

Политик обратил внимание на то, что 24 августа Украина в очень сложных для нее условиях будет праздновать свой День Независимости и что этот праздник важен не только для украинцев, но и целого мира.

"День Независимости праздновать будем в очень сложных условиях, но это подчеркивает важность этого дня как для Украины, так и для и Европы и целого мира. Только украинцы имеют право устанавливать, какими будет будущее их страны", – резюмировал он.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Нидерланды предоставили материальные средства, оружие, боеприпасы и оборудование на сумму более €210 млн. 

По итогам визита в Украину министра обороны Кайсы Оллонгрен и министра внешней торговли Лисье Схрейнемахер 22 августа было принято решение о выделении Нидерландами нового пакета помощи для Украины на сумму около €80 млн.  

Теги: Украина, Нидерланды, помощь, Марк Рютте, День Независимости, вторжение, саммит, международное право, война России против Украины, Крымская платформа
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