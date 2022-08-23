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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нидерланды утвердили новый пакет помощи Украине – €80 млн

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Нидерланды решили выделить дополнительную помощь Украине после встречи министров обороны Алексея Резникова и Кайсы Оллонгрен
Нидерланды решили выделить дополнительную помощь Украине после встречи министров обороны Алексея Резникова и Кайсы Оллонгрен
Фото: defensie.nl

Нидерланды выделят Украине дополнительный пакет помощи на сумму около €80 млн. Средства предназначены для восстановления пострадавших территорий и разминирования, сообщается на сайте министерства обороны Нидерландов 22 августа.

Такое решение было принято по итогам визита в Украину министра обороны Кайсы Оллонгрен и министра внешней торговли Лисье Схрейнемахер.

"Пакет помощи предусматривает €65 млн для помощи и инвестиций в Украину. Дополнительные средства (€10 млн) также будут выделены на проекты, направленные на обезвреживание мин и других взрывоопасных боеприпасов, оставшихся после войны", – говорится в сообщении министерства.

Кроме того, Нидерланды зарезервировали €1 млн для поддержки первоочередных планов реконструкции городов Херсона, Одессы и Николаева.

Также планируется выделить деньги международным организациям, которые занимаются помощью пострадавшим от войны в Украине. В частности, €2,5 млн будут выделены Европейскому банку реконструкции и развития для предоставления экспертных знаний в области макроэкономических реформ, надлежащего управления и верховенства закона. Еще €2 млн пойдут в Фонд ООН в области народонаселения в поддержку психосоциальной поддержки жертв сексуального и гендерного насилия.

Контекст:

Всего с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Нидерланды предоставили материальные средства, оружие, боеприпасы и оборудование на сумму более €210 млн.

В число предоставленной военной техники входят пять бронированных гаубиц, которые считаются самой тяжелой артиллерией нидерландской армии.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 июля пообещал, что военная помощь Украине будет продолжаться.

Также Нидерланды в июле выделили €200 млн финансовой помощи Украине.

Теги: Украина, Нидерланды, военная помощь, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Кайса Оллонгрен
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