Нидерланды утвердили новый пакет помощи Украине – €80 млн

Такое решение было принято по итогам визита в Украину министра обороны Кайсы Оллонгрен и министра внешней торговли Лисье Схрейнемахер.
"Пакет помощи предусматривает €65 млн для помощи и инвестиций в Украину. Дополнительные средства (€10 млн) также будут выделены на проекты, направленные на обезвреживание мин и других взрывоопасных боеприпасов, оставшихся после войны", – говорится в сообщении министерства.
Кроме того, Нидерланды зарезервировали €1 млн для поддержки первоочередных планов реконструкции городов Херсона, Одессы и Николаева.
Также планируется выделить деньги международным организациям, которые занимаются помощью пострадавшим от войны в Украине. В частности, €2,5 млн будут выделены Европейскому банку реконструкции и развития для предоставления экспертных знаний в области макроэкономических реформ, надлежащего управления и верховенства закона. Еще €2 млн пойдут в Фонд ООН в области народонаселения в поддержку психосоциальной поддержки жертв сексуального и гендерного насилия.
Всего с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Нидерланды предоставили материальные средства, оружие, боеприпасы и оборудование на сумму более €210 млн.
В число предоставленной военной техники входят пять бронированных гаубиц, которые считаются самой тяжелой артиллерией нидерландской армии.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 июля пообещал, что военная помощь Украине будет продолжаться.
Также Нидерланды в июле выделили €200 млн финансовой помощи Украине.