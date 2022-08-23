Нидерланды утвердили новый пакет помощи Украине – €80 млн

Такое решение было принято по итогам визита в Украину министра обороны Кайсы Оллонгрен и министра внешней торговли Лисье Схрейнемахер.

"Пакет помощи предусматривает €65 млн для помощи и инвестиций в Украину. Дополнительные средства (€10 млн) также будут выделены на проекты, направленные на обезвреживание мин и других взрывоопасных боеприпасов, оставшихся после войны", – говорится в сообщении министерства.

Кроме того, Нидерланды зарезервировали €1 млн для поддержки первоочередных планов реконструкции городов Херсона, Одессы и Николаева.

Также планируется выделить деньги международным организациям, которые занимаются помощью пострадавшим от войны в Украине. В частности, €2,5 млн будут выделены Европейскому банку реконструкции и развития для предоставления экспертных знаний в области макроэкономических реформ, надлежащего управления и верховенства закона. Еще €2 млн пойдут в Фонд ООН в области народонаселения в поддержку психосоциальной поддержки жертв сексуального и гендерного насилия.