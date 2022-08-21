Загороднюк: Если все будет так, как сейчас, россияне смогут поддерживать интенсивность боевых действий годами. Нам такая ситуация не подходит

Загороднюк: Уже не будет высокотехнологичного оружия, но старого оружия, которое может выполнять какие-то задачи, в России много Фото: radiosvoboda.org

"Если все будет так, как сейчас, россияне смогут поддерживать ту же интенсивность и количество [личного состава] годами, потому что у них много людей. Это будет низкокачественный персонал, то есть личный состав будет плохо подготовлен, не мотивирован, будет плохо управляться. Их количество они могут потенциально не увеличивать, а поддерживать его еще годами", – сказал Загороднюк.

По его информации, РФ постоянно поддерживает количество солдат в наступательных военных подразделениях – их как было около 150 тыс, так и осталось, несмотря на то, что множество российских военных уже убиты, ранены или взяты в плен. В это число не входят ФСБ и Нацгвардия, которые занимаются репрессиями на оккупированных территориях.

По словам экс-министра, такая же ситуация с вооружением и военной техникой.

"Уже не будет высокотехнологичного оружия, но старого оружия, которое тем не менее может выполнять какие-то задачи, в России будет много. На складах у них сохранилось множество запасов старой техники... Они постоянно производят работы по ее восстановлению и будут ставить на дежурство, дальше переправлять к нам", – сказал эксперт.

Экс-министр обороны считает, что если Украина не переломит ситуацию за счет технологического преимущества, которое предоставят партнеры, то война продлится еще достаточно долго.

"Нам такая ситуация не подходит, это неинтересно. Нам долгая война на годы совершенно никак не прибавляет ничего... Россия будет истощаться. Где-то до конца этого года – в середине следующего у них начнутся очень серьезные экономические проблемы благодаря санкциям, но они все равно как-то будут находить выходы и так или иначе будут продолжать существование", – отметил Загороднюк.

Он подчеркнул, что для Украины сейчас критически важно договориться с партнерами о поставках достаточного количества оружия для контрнаступательных действий.

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