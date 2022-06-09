России не удастся удержать юг Украины – экс-министр обороны

"Что они сделали в Херсонской области и вообще на юге? Они начали окапываться, устанавливать позиционные укрепления для того, чтобы задержаться и как-то сдержать наши попытки контратак. Но расстояния столь огромны, настолько большие... И вы помните, на Донбассе контактная линия составляла более 400 км, это были чрезвычайно сложные топографические условия: и города, и поселки, и села, и река, все остальное. Тут абсолютно другая топография. Поэтому говорить, что они могут удержать это, просто закопав свои артиллерийские орудия, танки, – нереально", – рассказал Загороднюк.
По его словам, преодоление украинскими военными укреплений оккупантов на юге – "вопрос времени".
"И как только они ослабляют давление, у нас есть все шансы и контратак, и системного контрнаступления", – добавил Загороднюк.
После полномасштабного вторжения РФ захватила часть Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской.
По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. Перед этим в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказывали, что РФ строит третью линию обороны на юге Украины.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.