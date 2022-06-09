России не удастся удержать юг Украины – экс-министр обороны

Загороднюк об оккупантах: Говорить, что они могут удержать юг, просто закопав свои артиллерийские орудия, танки, – нереально Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"Что они сделали в Херсонской области и вообще на юге? Они начали окапываться, устанавливать позиционные укрепления для того, чтобы задержаться и как-то сдержать наши попытки контратак. Но расстояния столь огромны, настолько большие... И вы помните, на Донбассе контактная линия составляла более 400 км, это были чрезвычайно сложные топографические условия: и города, и поселки, и села, и река, все остальное. Тут абсолютно другая топография. Поэтому говорить, что они могут удержать это, просто закопав свои артиллерийские орудия, танки, – нереально", – рассказал Загороднюк.

По его словам, преодоление украинскими военными укреплений оккупантов на юге – "вопрос времени".

"И как только они ослабляют давление, у нас есть все шансы и контратак, и системного контрнаступления", – добавил Загороднюк.