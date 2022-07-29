Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому, что военная помощь Украине продолжится

Рютте и Зеленский обсудили ситуацию с экспортом зерна и военную помощь Фото: president.gov.ua (архив)

Политики обсудили ход боевых действий в Украине, оборонное сотрудничество Украины и Нидерландов, а также финансовую поддержку от ЕС.

"Подчеркнули важность скорейшего экспорта украинского зерна морем", – добавил президент.

Підтримую постійний зв’язок з нашими партнерами. Обговорив з @MinPres перебіг бойових дій, * - * оборонну співпрацю та фінансову підтримку від #ЄС. Наголосили на важливості якнайшвидшого експорту українського збіжжя морем. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2022

В свою очередь Рютте отметил, что говорил с Зеленским о зерновых соглашениях и ракетных ударах по портам Одессы и Николаева.

"Нидерланды продолжают поддерживать Украину, особенно в этот решающий момент. Этим летом поставки голландской военной помощи не прекратятся", – пообещал он.