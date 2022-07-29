Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому, что военная помощь Украине продолжится

Политики обсудили ход боевых действий в Украине, оборонное сотрудничество Украины и Нидерландов, а также финансовую поддержку от ЕС.
"Подчеркнули важность скорейшего экспорта украинского зерна морем", – добавил президент.
Підтримую постійний зв’язок з нашими партнерами. Обговорив з @MinPres перебіг бойових дій, * - * оборонну співпрацю та фінансову підтримку від #ЄС. Наголосили на важливості якнайшвидшого експорту українського збіжжя морем.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2022
В свою очередь Рютте отметил, что говорил с Зеленским о зерновых соглашениях и ракетных ударах по портам Одессы и Николаева.
"Нидерланды продолжают поддерживать Украину, особенно в этот решающий момент. Этим летом поставки голландской военной помощи не прекратятся", – пообещал он.
* : Following my recent visit, I spoke to @ZelenskyyUa about the grain deal and missile attacks on the ports of Odesa & Mykolaiv. * continues to support * , especially at this crucial juncture. There will be no let-up in deliveries of Dutch military support this summer.— Mark Rutte (@MinPres) July 28, 2022
По словам министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, страна к 7 июля поставила Украине товаров военного назначения на сумму более €172,7 млн, сообщало NOS. В их число входят пять бронированных гаубиц, которые считаются самой тяжелой артиллерией нидерландской армии, таких планировали отправить еще три.
Рютте во время визита в Киев 11 июля заявлял, что Нидерланды продолжат предоставлять Украине тяжелое вооружение, броневики и самоходные гаубицы.
Также Нидерланды в июле выделили €200 млн финансовой помощи Украине.