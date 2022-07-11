Рютте рассказал, какую военную технику Нидерланды поставят в Украину, и призвал другие страны помочь стране тяжелым воружением

"Конечно, Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам надо поддерживать Украину сложным, современным типом оружия. Я призываю всех своих коллег в Европе и других уголках мира, чтобы они помогали тяжелым вооружением Украине. Мы будем предоставлять от нашей страны тяжелое вооружение, броневики и самоходные гаубицы. Я хочу призвать союзников сделать то же", – сказал Рютте.
Премьер Нидерландов отметил, что Украине нужна также экономическая помощь – "чтобы экономика страны работала и дальше, столько, сколько можно при сложившихся обстоятельствах".
"Мы не знаем, сколько будет длиться эта тяжелая война, но мы знаем, что Украина и дальше будет нуждаться в нашей поддержке, когда это все наконец закончится", – добавил Рютте.
Зеленский на этой же пресс-конференции рассказал, что Нидерланды выделили €200 млн финансовой помощи Украине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Рютте сегодня впервые с начала полномасштабного вторжения РФ прибыл с визитом в Украину. Перед встречей с Зеленским он посетил Бучу, Ирпень и Бородянку Киевской области.
По словам министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, страна к 7 июля поставила Украине товаров военного назначения на сумму более €172,7 млн, сообщало NOS. В их число входят пять бронированных гаубиц, которые считаются самой тяжелой артиллерией нидерландской армии, планируют отправить еще три.