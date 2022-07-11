Рютте рассказал, какую военную технику Нидерланды поставят в Украину, и призвал другие страны помочь стране тяжелым воружением

Рютте: Мы не знаем, сколько будет длиться эта тяжелая война, но мы знаем, что Украина и дальше будет нуждаться в нашей поддержке, когда это все наконец закончится Фото: president.gov.ua

"Конечно, Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам надо поддерживать Украину сложным, современным типом оружия. Я призываю всех своих коллег в Европе и других уголках мира, чтобы они помогали тяжелым вооружением Украине. Мы будем предоставлять от нашей страны тяжелое вооружение, броневики и самоходные гаубицы. Я хочу призвать союзников сделать то же", – сказал Рютте.

Премьер Нидерландов отметил, что Украине нужна также экономическая помощь – "чтобы экономика страны работала и дальше, столько, сколько можно при сложившихся обстоятельствах".

"Мы не знаем, сколько будет длиться эта тяжелая война, но мы знаем, что Украина и дальше будет нуждаться в нашей поддержке, когда это все наконец закончится", – добавил Рютте.

Зеленский на этой же пресс-конференции рассказал, что Нидерланды выделили €200 млн финансовой помощи Украине.

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