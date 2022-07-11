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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рютте рассказал, какую военную технику Нидерланды поставят в Украину, и призвал другие страны помочь стране тяжелым воружением

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Рютте: Мы не знаем, сколько будет длиться эта тяжелая война, но мы знаем, что Украина и дальше будет нуждаться в нашей поддержке, когда это все наконец закончится
Рютте: Мы не знаем, сколько будет длиться эта тяжелая война, но мы знаем, что Украина и дальше будет нуждаться в нашей поддержке, когда это все наконец закончится
Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 11 июля на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве анонсировал поставки тяжелого вооружения в Украину. Трансляция велась в YouTube Офиса президента Украины.

"Конечно, Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам надо поддерживать Украину сложным, современным типом оружия. Я призываю всех своих коллег в Европе и других уголках мира, чтобы они помогали тяжелым вооружением Украине. Мы будем предоставлять от нашей страны тяжелое вооружение, броневики и самоходные гаубицы. Я хочу призвать союзников сделать то же", – сказал Рютте. 

Премьер Нидерландов отметил, что Украине нужна также экономическая помощь – "чтобы экономика страны работала и дальше, столько, сколько можно при сложившихся обстоятельствах". 

"Мы не знаем, сколько будет длиться эта тяжелая война, но мы знаем, что Украина и дальше будет нуждаться в нашей поддержке, когда это все наконец закончится", – добавил Рютте. 

Зеленский на этой же пресс-конференции рассказал, что Нидерланды выделили €200 млн финансовой помощи Украине. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Рютте сегодня впервые с начала полномасштабного вторжения РФ прибыл с визитом в Украину. Перед встречей с Зеленским он посетил Бучу, Ирпень и Бородянку Киевской области. 

По словам министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, страна к 7 июля поставила Украине товаров военного назначения на сумму более €172,7 млн, сообщало NOS. В их число входят пять бронированных гаубиц, которые считаются самой тяжелой артиллерией нидерландской армии, планируют отправить еще три.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оружие, Нидерланды, вооружение, Марк Рютте, артиллерия, вторжение, война России против Украины
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