Климкин: Несколько месяцев назад немцы – будете смеяться – говорили: "Легкие танки Marder через неделю после боя должны идти на техническое обслуживание"

Журналист задал ему вопрос, "почему так похабно себя повела Германия, особенно поначалу" войны.
"Я вам отвечу так, как я это чувствую, не так, как я это понимаю. Сегодняшние немцы, как бы мы их ни пинали ногами за то, что происходит, переместились в другую вселенную. 4,5 месяца назад представить, что немцы вообще какое-то оружие поставляют... Все же начиналось с касок, если вы помните. Несколько тысяч касок. И это типа счастье. "И вообще считайте, что это громадный прыжок в нашей ментальности", – ответил Климкин.
По его словам, "простое заявление" канцлера Германии Олафа Шольца, что "Россия уже не является надежным поставщиком газа" – "вообще разрыв шаблона для немцев".
"Они на этом жили 60 лет, с 70-х годов на этом строили безопасность. А теперь они поняли, что их не просто троллят, а издеваются. Когда им говорят: "Дайте турбину", – они дают турбину, а в РФ все равно говорят: "Турбина нам уже не нужна. Мы ее не можем использовать. Мы вместо 40% по "Северному потоку" будем гнать 20%, пока вы санкции не отмените". И это сыграло злую шутку с руководством в Москве. Потому что немцы наконец-то стали понимать, что над ними издеваются", – считает Климкин.
Он отметил, что "немецкая машина долго разгоняется".
"Она как паровоз, знаете, – надо в топочку что-то подкинуть, потом еще, потом какие-то винты подкрутить... Хоть паровоз и немецкий, но все равно он не идеальный. Но сейчас там в головы очень-очень многим заходит, что такое Россия. Они теперь наконец-то поняли, что это чистый маразм. И в этой реальности они больше не могут продолжать, как они говорили, особые отношения с Россией", – сказал экс-глава МИД Украины.
Он подчеркнул, что происходящее с немцами – "это сумасшедший прыжок".
"То, что этот прыжок у них очень медленный… А ведь нам нужно и оружие, и санкции. На некоторые вещи, о которых я их спрашиваю, у них даже ответа не находится. Несколько месяцев назад, когда мы пробивали по оружию, говорю: "Люди, ну сколько вы можете?" То они придумывают, что немецкие легкие танки Marder – сейчас будете смеяться – после того, как они поставлены и идут в бой, через неделю должны идти на техническое обслуживание. Вы себе представьте: ровно через неделю. Немецкие танки, немецкое качество. Ровно через семь дней каких-то боевых действий или даже без них – на техническое обслуживание. С одной стороны, это зарегулированность, а с другой стороны, это – чистый маразм, который характеризует желание съехать, пропетлять", – заявил Климкин.
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По его словам, в Германии не могут ответить на вопрос, почему они хотя бы не тренируют украинских военных.
"Там с полигонами все хорошо, с деньгами все хорошо, с людьми, которые могут тренировать... Почему бритты тренируют, шведы присоединились, а вы что, не можете? За этим стоит одна простая вещь: потому что часть немцев – я имею в виду политикум, бизнес – думают: "А что после войны с Россией?", – считает Климкин.
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Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 50 противобункерных ракет и другое оружие, отмечается на сайте правительства. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.
Среди оружия, которое Германия передала Украине, – немецкие зенитки Gepard.