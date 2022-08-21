Климкин: Несколько месяцев назад немцы – будете смеяться – говорили: "Легкие танки Marder через неделю после боя должны идти на техническое обслуживание"

Журналист задал ему вопрос, "почему так похабно себя повела Германия, особенно поначалу" войны.

"Я вам отвечу так, как я это чувствую, не так, как я это понимаю. Сегодняшние немцы, как бы мы их ни пинали ногами за то, что происходит, переместились в другую вселенную. 4,5 месяца назад представить, что немцы вообще какое-то оружие поставляют... Все же начиналось с касок, если вы помните. Несколько тысяч касок. И это типа счастье. "И вообще считайте, что это громадный прыжок в нашей ментальности", – ответил Климкин.

По его словам, "простое заявление" канцлера Германии Олафа Шольца, что "Россия уже не является надежным поставщиком газа" – "вообще разрыв шаблона для немцев".

"Они на этом жили 60 лет, с 70-х годов на этом строили безопасность. А теперь они поняли, что их не просто троллят, а издеваются. Когда им говорят: "Дайте турбину", – они дают турбину, а в РФ все равно говорят: "Турбина нам уже не нужна. Мы ее не можем использовать. Мы вместо 40% по "Северному потоку" будем гнать 20%, пока вы санкции не отмените". И это сыграло злую шутку с руководством в Москве. Потому что немцы наконец-то стали понимать, что над ними издеваются", – считает Климкин.

Он отметил, что "немецкая машина долго разгоняется".

"Она как паровоз, знаете, – надо в топочку что-то подкинуть, потом еще, потом какие-то винты подкрутить... Хоть паровоз и немецкий, но все равно он не идеальный. Но сейчас там в головы очень-очень многим заходит, что такое Россия. Они теперь наконец-то поняли, что это чистый маразм. И в этой реальности они больше не могут продолжать, как они говорили, особые отношения с Россией", – сказал экс-глава МИД Украины.

Он подчеркнул, что происходящее с немцами – "это сумасшедший прыжок".

"То, что этот прыжок у них очень медленный… А ведь нам нужно и оружие, и санкции. На некоторые вещи, о которых я их спрашиваю, у них даже ответа не находится. Несколько месяцев назад, когда мы пробивали по оружию, говорю: "Люди, ну сколько вы можете?" То они придумывают, что немецкие легкие танки Marder – сейчас будете смеяться – после того, как они поставлены и идут в бой, через неделю должны идти на техническое обслуживание. Вы себе представьте: ровно через неделю. Немецкие танки, немецкое качество. Ровно через семь дней каких-то боевых действий или даже без них – на техническое обслуживание. С одной стороны, это зарегулированность, а с другой стороны, это – чистый маразм, который характеризует желание съехать, пропетлять", – заявил Климкин.

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По его словам, в Германии не могут ответить на вопрос, почему они хотя бы не тренируют украинских военных.

"Там с полигонами все хорошо, с деньгами все хорошо, с людьми, которые могут тренировать... Почему бритты тренируют, шведы присоединились, а вы что, не можете? За этим стоит одна простая вещь: потому что часть немцев – я имею в виду политикум, бизнес – думают: "А что после войны с Россией?", – считает Климкин.

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