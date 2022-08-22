Польша передала Украине оружия на почти на €1,5 млрд – глава канцелярии премьера

Михал Дворчик рассказал о помощи Польши Украине за время войны Фото: dworczyk.pl

"Когда говорим о помощи, нужно подчеркнуть большой вклад польского общества, которое, принимая беженцев в Польше, также отправляет помощь в Украину. Читал отчеты, в которых говорилось, что это более 10 млрд злотых (€2,1 млрд). Если говорить о правительственной помощи, то ее нужно разделить на две части. Часть средств – это выплаты в Польше, в частности, на помощь беженцам, а часть перечисляются за границу. Самой большой частью помощи, которую [правительство Польши] перечисляет Украине, является военная помощь. Свыше 7 млрд злотых – это стоимость военного снаряжения, переданного Украине", – рассказал он.

Дворчик подчеркнул, что помощь Украине – "не только акция солидарности с нашим восточным соседом, но стратегическая акция, способствующая безопасности Польши".

"Каждый уничтоженный в Украине российский танк уменьшает угрозу для Польши, это потенциально минус один танк, который мог бы стоять на российско-польской или белорусско-польской границе", – отметил чиновник.

Он добавил, что во время своего последнего визита в Украину "отовсюду слышал слова благодарности за помощь польского общества".