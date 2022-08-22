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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Польша передала Украине оружия на почти на €1,5 млрд – глава канцелярии премьера

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Михал Дворчик рассказал о помощи Польши Украине за время войны
Михал Дворчик рассказал о помощи Польши Украине за время войны
Фото: dworczyk.pl

С начала полномасштабного вторжения РФ Польша предоставила Украине вооружения на общую сумму 7 млрд злотых (около €1,47 млрд по курсу центробанка Польши на 22 августа). Об этом заявил глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик в эфире Polskiego Radia 22 августа.

"Когда говорим о помощи, нужно подчеркнуть большой вклад польского общества, которое, принимая беженцев в Польше, также отправляет помощь в Украину. Читал отчеты, в которых говорилось, что это более 10 млрд злотых (€2,1 млрд). Если говорить о правительственной помощи, то ее нужно разделить на две части. Часть средств – это выплаты в Польше, в частности, на помощь беженцам, а часть перечисляются за границу. Самой большой частью помощи, которую [правительство Польши] перечисляет Украине, является военная помощь. Свыше 7 млрд злотых – это стоимость военного снаряжения, переданного Украине", – рассказал он.

Дворчик подчеркнул, что помощь Украине – "не только акция солидарности с нашим восточным соседом, но стратегическая акция, способствующая безопасности Польши".

"Каждый уничтоженный в Украине российский танк уменьшает угрозу для Польши, это потенциально минус один танк, который мог бы стоять на российско-польской или белорусско-польской границе", – отметил чиновник.

Он добавил, что во время своего последнего визита в Украину "отовсюду слышал слова благодарности за помощь польского общества".

Контекст:

Польша активно поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев.

В июле Польский институт экономики опубликовал отчет, в котором говорилось, что польские граждане и правительство с начала войны потратили на помощь Украине около 25 млрд злотых (около €5,3 млрд).

В июле министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Польша занимает второе место в мире по объему предоставленной Украине помощи.

По словам президента Владимира Зеленского, в отношениях между Украиной и Польшей сейчас самый высокий уровень доверия и сотрудничества "за жизни многих поколений наших народов".

Теги: Украина, Польша, военная помощь, война России против Украины, Михал Дворчик
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