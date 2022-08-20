Объем эстонской военной помощи Украине достиг четверти миллиарда евро, в ближайшее время ее сократят – минобороны

В эту сумму входят оружие, снаряды, оборудование и техника.

По словам Куймета, Эстония оказала Украине настолько мощную поддержку, что в ближайшие месяцы стране нужно сосредоточиться на пополнении своих запасов, так что объемы военной помощи Украине сократятся.

Он отметил, что Европейский союз дотирует страны, которые оказали ощутимую помощь Украине. Эстонии по этой программе полагается €135 млн.

"Это позволит нам пополнить запасы оружия и снарядов, которые мы передали Украине. Это немного ограничивает нашу обороноспособность на некоторое время, но понятно, что Украине эта помощь нужна была незамедлительно. В широком смысле это очень положительный сигнал, ведь наша помощь широко известна и привлекла к себе внимание", – сказал Куймет.