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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Объем эстонской военной помощи Украине достиг четверти миллиарда евро, в ближайшее время ее сократят – минобороны

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Эстония последовательно поддерживает Украину
Эстония последовательно поддерживает Украину
Фото: depositphotos.com

Военная помощь Эстонии Украине достигла приблизительно €250 млн. Об этом заявил 19 августа руководитель отдела международного сотрудничества министерства обороны Эстонии, сообщает ERR.

В эту сумму входят оружие, снаряды, оборудование и техника.

По словам Куймета, Эстония оказала Украине настолько мощную поддержку, что в ближайшие месяцы стране нужно сосредоточиться на пополнении своих запасов, так что объемы военной помощи Украине сократятся.

Он отметил, что Европейский союз дотирует страны, которые оказали ощутимую помощь Украине. Эстонии по этой программе полагается €135 млн.

"Это позволит нам пополнить запасы оружия и снарядов, которые мы передали Украине. Это немного ограничивает нашу обороноспособность на некоторое время, но понятно, что Украине эта помощь нужна была незамедлительно. В широком смысле это очень положительный сигнал, ведь наша помощь широко известна и привлекла к себе внимание", – сказал Куймет.

Контекст:

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины, а также запретила въезд россиянам с туристическими шенгенскими визами, выданными Эстонией.

Президент Эстонии Алар Карис говорил 13 апреля, во время визита в Киев, что с начала полномасштабного вторжения РФ Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджетаПо данным Центра оборонных инвестиций Эстонии, к 6 апреля страна предоставила Украине военную помощь на общую сумму €220 млн, сообщало ERR.

18 августа Эстония одобрила очередной пакет военной помощи для Украины и решила присоединиться к программе обучения украинских военнослужащих в Великобритании. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщило ERR.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников поблагодарил Певкура и его народ за новую партию военной помощи, добавив: "Калевипоэг вступает в бой!" 

Теги: оружие, Эстония, военная техника, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины
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