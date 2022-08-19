Эстония будет просить ЕС ввести восьмой пакет санкций против РФ и закрыть границы для россиян

"Крайне важно ускорить принятие очередного пакета санкций, чтобы ужесточить и усилить ограничительные меры в отношении России и действовать системно для последовательного повышения цены российской агрессии", – говорится в сообщении.



Как отметила пресс-служба, Эстония предлагает, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные ограничения в экономическом, энергетическом и торговом секторах. Кроме того МИД предлагает, чтобы под санкции попали дополнительные физические лица и организации.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Эстония также будет добиваться политического консенсуса во всем шенгенском визовом пространстве, чтобы ввести дополнительные санкции против российских граждан. Он предлагают странам ЕС закрыть границы для граждан РФ, как это сделал Таллин 18 августа.

"Как министр иностранных дел, я призываю правительства других европейских стран ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан государства-агрессора России в Европу, и совместно работать над закрытием шенгенской визовой зоны для российских граждан", – заявил министр.