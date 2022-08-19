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Эстония будет просить ЕС ввести восьмой пакет санкций против РФ и закрыть границы для россиян

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Эстония предлагает усилить санкционное давление на Россию
Эстония предлагает усилить санкционное давление на Россию
Фото: EPA

Эстония сделает официальное предложение Европейской комиссии вести новый, восьмой, пакет санкций против России. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии.

"Крайне важно ускорить принятие очередного пакета санкций, чтобы ужесточить и усилить ограничительные меры в отношении России и действовать системно для последовательного повышения цены российской агрессии", – говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба, Эстония предлагает, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные ограничения в экономическом, энергетическом и торговом секторах. Кроме того МИД предлагает, чтобы под санкции попали дополнительные физические лица и организации.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Эстония также будет добиваться политического консенсуса во всем шенгенском визовом пространстве, чтобы ввести дополнительные санкции против российских граждан. Он предлагают странам ЕС  закрыть границы для граждан РФ, как это сделал Таллин 18 августа.

"Как министр иностранных дел, я призываю правительства других европейских стран ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан государства-агрессора России в Европу, и совместно работать над закрытием шенгенской визовой зоны для российских граждан", – заявил министр. 

Контекст:

С начала широкомасштабной войны России против Украины, которая началась 24 февраля, Эстония и Европейский союз непрерывно вводили санкции против России. Уже было принято семь пакетов санкций. Последний ввел запрет на импорт российского золота, расширил перечень запрещенных к ввозу товаров двойного назначения, заморозил активы "Сбербанка". Также он предусматривает ограничения против еще 50 физических и юридических лиц, включая политиков, военных, олигархов, пропагандистов. Также санкции ЕС против России предусматривают поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

Вцелом, ограничения коснулись почти 1200 физических и 98 юридических лиц, а также значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.

Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза. В Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.

Намерения ограничить въезд россиян уже выразили ПольшаЭстонияЛатвия и ЛитваФинляндия планирует сократить выдачу шенгенских виз россиянам в 10 разМИД Польши также анонсировал, что планирует прекратить выдачу виз гражданам России.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц такую инициативу не поддержал

Теги: МИД, Эстония, санкции, Еврокомиссия, агрессия, МИД Эстонии, Европейский союз, Европа, российская агрессия, война России против Украины, ограничения
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