Финляндия предлагает выдавать меньше виз россиянам в 10 раз

По его словам, правительство сейчас обсуждает, что необходимо сократить выдачу виз гражданам России в пять или 10 раз.
"Я считаю, что такое решение было бы вполне разумным. Многие расстроились и возмущаются не просто так. Ведь идет война в Украине, но это никак не отобразилось на туристическом потоке", – сказал министр.
Как сообщил чиновник, планируется, что страна будет принимать не более 200 заявок на получение визы. Сейчас же Финляндия ежедневно принимает около 1 тыс. заявлений от россиян.
По словам Хаависто, МИД подготовил модель, в которой заявки на получение визы будут иметь приоритетность для тех, кто обращается за визой, например, по семейным обстоятельствам, работе или учебе, что сократит количество выдаваемых туристических виз.
Ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне поддерживает премьер-министр Финляндии Санна Марин. По ее мнению, "неправильно", что россияне могут быть туристами и путешествовать в то время, когда их страна "ведет агрессивную войну".
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Спецпредставитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев заявлял 25 июля, что в заявлении на получение визы, к примеру, в Германию или Францию граждане России должны отвечать на вопросы о войне в Украине.
25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране.
Также 22 июня стало известно, что Чехия не будет выдавать визы и вид на жительство гражданам РФ и Беларуси как минимум до конца марта 2023 года.
Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза.