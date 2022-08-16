Финляндия предлагает выдавать меньше виз россиянам в 10 раз

Финляндия планирует принимать не более 200 заявок от россиян на получение визы Фото: pixabay.com

По его словам, правительство сейчас обсуждает, что необходимо сократить выдачу виз гражданам России в пять или 10 раз.

"Я считаю, что такое решение было бы вполне разумным. Многие расстроились и возмущаются не просто так. Ведь идет война в Украине, но это никак не отобразилось на туристическом потоке", – сказал министр.

Как сообщил чиновник, планируется, что страна будет принимать не более 200 заявок на получение визы. Сейчас же Финляндия ежедневно принимает около 1 тыс. заявлений от россиян.

По словам Хаависто, МИД подготовил модель, в которой заявки на получение визы будут иметь приоритетность для тех, кто обращается за визой, например, по семейным обстоятельствам, работе или учебе, что сократит количество выдаваемых туристических виз.

Ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне поддерживает премьер-министр Финляндии Санна Марин. По ее мнению, "неправильно", что россияне могут быть туристами и путешествовать в то время, когда их страна "ведет агрессивную войну".