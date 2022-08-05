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В финском городе недалеко от границы с РФ ежедневно будут включать гимн Украины

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Город Лаппеэнранта хочет продемонстрировать солидарность с Украиной
Город Лаппеэнранта хочет продемонстрировать солидарность с Украиной
Фото: EPA

С 5 августа в финском городе Лаппеэнранта ежедневно в 19.30 будет звучать гимн Украины. Об этом сообщает Yle.

Город находится недалеко от границы Финляндии с РФ. Портал отметил, что таким образом жители хотят выразить солидарность с Украиной, которая борется против российской агрессии.

"Я считаю, что национальный гимн создает ощущение единства и объединяет живущих здесь украинцев, а также других жителей Лаппеэнранты", – сказал мэр Киммо Ярва.

Гимн будет звучать с крыши городского театра в торговом центре Iso-Kristiina. Также теперь украинский флаг будут поднимать на флагштоке перед мэрией и в порту.

Yle отмечает, что в соседнем городе Иматра гимн Украины начали включать с конца июля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, гимн Украины, Финляндия, флаг, война России против Украины
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