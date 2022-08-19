Климкин: Санкции против России только начали кусаться, а жалить начнут к концу года

Климкин: Если вы поедете в Вашингтон, Брюссель, вам скажут: "Посмотрите на Россию: экономически она меньше, чем Южная Корея" Фото: EPA

"Санкции только начали кусаться, а жалить они начнут где-то ближе к концу года. Помните, в советском мультфильме Винни Пух бегал и кричал про тучку, медведя, а потом все получил", – сказал Климкин.

Дипломат отметил, что уже сегодня все считают Россию государством, которое летит вниз, и применил для описания ситуации английскую фразу "declining power" (то есть государство снижающейся мощности).

"Если вы поедете в Вашингтон, Брюссель, вам скажут: "Посмотрите на Россию: экономически она меньше, чем Южная Корея". Она держится на природных ресурсах, в первую очередь на нефти и газе. Буквально за 30 минут до нашего эфира я смотрел на последние цифры: доходы бюджета [в РФ в июле] провалились на 26%. И это только начало", – убежден министр.

Он подчеркнул, что санкции в сегодняшнем виде "все равно российскую экономику доконают", хотя пока невозможно предсказать, когда это случится.

"Но минус 26% доходов – это, как говорил [бывший премьер-министр Великобритании Уинстон] Черчилль, даже не конец начала – это начало начала (в оригинале фраза звучала так: "Это еще не конец. Это даже не начало конца. Но это, возможно, конец начала". – "ГОРДОН"). Американцы поняли, что дело не только в санкциях, а в том, чтобы раздолбать все пути обхода санкций. Если они китайские компании стали грохать на этом, то там и разведка работает…" – сказал Климкин.

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