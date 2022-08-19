ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Климкин: Санкции против России только начали кусаться, а жалить начнут к концу года

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Климкин: Если вы поедете в Вашингтон, Брюссель, вам скажут: "Посмотрите на Россию: экономически она меньше, чем Южная Корея"
Климкин: Если вы поедете в Вашингтон, Брюссель, вам скажут: "Посмотрите на Россию: экономически она меньше, чем Южная Корея"
Фото: EPA

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия начнет ощущать эффект от введенных против нее санкций из-за нападения на Украину к концу года. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Санкции только начали кусаться, а жалить они начнут где-то ближе к концу года. Помните, в советском мультфильме Винни Пух бегал и кричал про тучку, медведя, а потом все получил", – сказал Климкин. 

Дипломат отметил, что уже сегодня все считают Россию государством, которое летит вниз, и применил для описания ситуации английскую фразу "declining power" (то есть государство снижающейся мощности). 

"Если вы поедете в Вашингтон, Брюссель, вам скажут: "Посмотрите на Россию: экономически она меньше, чем Южная Корея". Она держится на природных ресурсах, в первую очередь на нефти и газе. Буквально за 30 минут до нашего эфира я смотрел на последние цифры: доходы бюджета [в РФ в июле] провалились на 26%. И это только начало", – убежден министр. 

Он подчеркнул, что санкции в сегодняшнем виде "все равно российскую экономику доконают", хотя пока невозможно предсказать, когда это случится. 

"Но минус 26% доходов – это, как говорил [бывший премьер-министр Великобритании Уинстон] Черчилль, даже не конец начала – это начало начала  (в оригинале фраза звучала так: "Это еще не конец. Это даже не начало конца. Но это, возможно, конец начала""ГОРДОН"). Американцы поняли, что дело не только в санкциях, а в том, чтобы раздолбать все пути обхода санкций. Если они китайские компании стали грохать на этом, то там и разведка работает…" – сказал Климкин. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны вели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Кроме того, Россию покинуло более 1 тыс. крупнейших западных компаний. Как рассказал профессор Йельского университета Джеффри Сонненфельд, объем их инвестиций в Россию составлял более $600 млрд, а количество созданных ими рабочих мест превышало 5 млн.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, санкции, экономика, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"100 тыс. литров борща на передовую". Хименес-Браво инициировал проект помощи ВСУ
"100 тыс. литров борща на передовую". Хименес-Браво инициировал проект помощи ВСУ
  "Меня все задрало. Он понял, что я не шучу". Тоня Матвиенко рассказала, что помогло преодолеть кризис в отношениях с мужем
  "Меня все задрало. Он понял, что я не шучу". Тоня Матвиенко рассказала, что помогло преодолеть кризис в отношениях с мужем
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний"
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний"
Жадан рассказал, какую сумму собрал во время выступления в Варшаве на авто для ВСУ. Фото
Жадан рассказал, какую сумму собрал во время выступления в Варшаве на авто для ВСУ. Фото
"Какое фото!" Кассель показал, как рассекает по воде на флайборде
"Какое фото!" Кассель показал, как рассекает по воде на флайборде
62-летний Бандерас показал отдых с 34-летней избранницей на пляже в Испании
62-летний Бандерас показал отдых с 34-летней избранницей на пляже в Испании
  "Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости
  "Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой
"Как из фильма ужасов", "Просто фу", "Ужасные копыта". Волочкова опозорилась в сети с задиранием ноги. Видео
"Как из фильма ужасов", "Просто фу", "Ужасные копыта". Волочкова опозорилась в сети с задиранием ноги. Видео
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото
"Вот красавица". Костромичева снялась в бикини из ткани с эффектом загара
"Вот красавица". Костромичева снялась в бикини из ткани с эффектом загара
Роднянский: В России за поддержку Украины и антивоенные высказывания не только судят, но и убивают
Роднянский: В России за поддержку Украины и антивоенные высказывания не только судят, но и убивают
"Совсем пронюхала мозги", "Дура старая". Лолита снялась в оккупированном Крыму
"Совсем пронюхала мозги", "Дура старая". Лолита снялась в оккупированном Крыму
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в центре Киева с широко расставленными ногами
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в центре Киева с широко расставленными ногами
"Здорово! Хочется больше таких картинок!" Макаревич показал свои новые картины российской реальности
"Здорово! Хочется больше таких картинок!" Макаревич показал свои новые картины российской реальности
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (513029)
2
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото (103066)
3
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой (89994)
4
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине (78851)
5
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z" (63181)
6
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото (61141)
7
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний" (57330)
8
"Ты можешь донатить, но подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров (52455)
 
 
 
 