Гордон: Россия технологически отстала от стран Запада на века. Она не в состоянии создать ничего своего, может только портить и гадить

Гордон: Россия практически не производит ничего сама. Я давно хотел взять интервью у Калашникова, мне сказали: "Он фасад, он же не придумал автомат. Это Шмайссер, сидя в Ижевске, все изобрел" Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Я об этом много лет говорю, стоит посмотреть любые мои эфиры: Россия технологически отстала от развитых стран Запада на века, потому что эта страна не производит практически ничего сама", – сказал Гордон.

Журналист напомнил, что сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину, в апреле, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко жаловалась, что российская экономика полностью зависит от импорта. "Для меня было неким открытием: у нас гвозди импортные, не буду называть страну [откуда идет импорт], догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла", – сказала тогда Матвиенко (видео ее выступления опубликовало "Радио Свобода").

"Конечно! У вас и спички не делают. У вас ничего не делают, а что делают, так делают на западном оборудование, – отреагировал Гордон. – Потому что вы не в состоянии создать ничего своего, вы в состоянии только портить и гадить. Возьми любого российского чиновника, даже чиновника: одежда – с Запада или из Китая, мебель не своя, компьютеры, телефон – все не свое. Вообще ничего в России нет – технологически отсталая страна".

Журналист рассказал, как много лет назад хотел записать интервью с советским и российским конструктором стрелкового оружия Михаилом Калашниковым, но его отговорили именно потому, что и в сфере вооружения Россия не производит новых идей.

"Они даже [придуманный не ими] автомат Калашникова назвали именем Калашникова… Я же в свое время, лет 15 назад, хотел взять интервью у Калашникова, и мне сказали люди, приближенные к нему: "Ну что у него брать интервью? Ну он фасад, он же не придумал автомат, это же [немецкий конструктор стрелкового оружия Хуго] Шмайссер, сидя в Ижевске, все изобрел, и назвали именем простого русского парня Калашникова. Но он мало отношения к этому имеет" (после Второй мировой войны, в 1946 году, Шмайссер с группой конструкторов в принудительном порядке был вывезен в СССР и отправлен работать в Ижевск, на оружейный завод "Ижмаш", вернуться в Германию он смог в 1952 году. – "ГОРДОН")", – рассказал Гордон.

Журналист отметил, что об этом же в интервью ему рассказывал бывший советский разведчик, историк и писатель Виктор Суворов.

"У них все так, они все тырили. Мне же Суворов рассказывал столько раз, чем они занимались, когда он был резидентом ГРУ. Им присылали запросы из центра – вот такие толстые книжки (это все в моих интервью есть), – что надо стырить для того, чтобы советское оружие как-то работало. Запчасти, узлы и так далее. Они занимались тем, что тырили, согласно этим толстым книжкам. Ну как тырили? Покупали, подкупали агентуру, – сказал Гордон. – Слушай, голов [в России] нет. Головы утекли на Запад, все, что шевелилось, давно в Силиконовой долине и других центрах, где что-то производят".

Журналист посоветовал России вначале попытаться выпустить "хотя бы кнопочный телефон".

"Ну пусть они не iPhone, пусть они кнопочный телефон, сука, изобретут в России. Пусть они автомобиль сделают. С [российского] рынка ушли все западные автомобили, и они не могут [качественный] автомобиль сделать, "Ладу" не могут сделать, чтобы стекло там подымалась (после введения против РФ санкции из-за нападения на Украину российские власти разрешили выпускать упрощенные версии автомобилей, например, без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов. – "ГОРДОН")... Не могут! Мозгов нет, рук нет, ни хера нет, – сказал Гордон. – Они еще полезли в Украину... Конечно, они отгребут. Они отгребают уже, но отгребут они, не представляют насколько".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube