Санкции ЕС запретили перевозку российского угля не только в Европу, но и в любую точку мира – СМИ

Страховой рынок надеялся, что санкции не коснутся перевозок за пределы Евросоюза Фото: ЕРА

По ее словам, вступившее в силу эмбарго запретило все страховые и финансовые услуги с оборотом угля из РФ независимо от того, какое происхождение имеет логистическая компания. То есть любая поставка и покупка, предусматривающая перевозку российского угля, запрещена для компаний из ЕС.

По словам экспертов, опрошенных Bloomberg, страховой рынок Европы оказался не готовым к таким мерам.

"Если вы судовладелец из ЕС и загрузили российский уголь, направляющийся в третью страну, не входящую в ЕС, теперь это незаконная торговля", – сказал агентству глава комитета по санкциям международной страховой группы P&I Clubs (IGP&I) Майк Салтхауз.

По его словам, отрасль ранее считала, что запрет на перевозку и сопутствующие услуги не будет применяться к направлениям экспорта за пределы Евросоюза.

С 1 августа вступил в силу запрет на импорт в ЕС угля и других видов твердого ископаемого топлива, которое добывается или экспортируется из РФ. Эта мера была согласована ЕС в апреле в рамках пятого санкционного пакета, введенного из-за российского вторжения в Украину.