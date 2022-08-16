Санкции ЕС запретили перевозку российского угля не только в Европу, но и в любую точку мира – СМИ

По ее словам, вступившее в силу эмбарго запретило все страховые и финансовые услуги с оборотом угля из РФ независимо от того, какое происхождение имеет логистическая компания. То есть любая поставка и покупка, предусматривающая перевозку российского угля, запрещена для компаний из ЕС.
По словам экспертов, опрошенных Bloomberg, страховой рынок Европы оказался не готовым к таким мерам.
"Если вы судовладелец из ЕС и загрузили российский уголь, направляющийся в третью страну, не входящую в ЕС, теперь это незаконная торговля", – сказал агентству глава комитета по санкциям международной страховой группы P&I Clubs (IGP&I) Майк Салтхауз.
По его словам, отрасль ранее считала, что запрет на перевозку и сопутствующие услуги не будет применяться к направлениям экспорта за пределы Евросоюза.
С 1 августа вступил в силу запрет на импорт в ЕС угля и других видов твердого ископаемого топлива, которое добывается или экспортируется из РФ. Эта мера была согласована ЕС в апреле в рамках пятого санкционного пакета, введенного из-за российского вторжения в Украину.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Пятый пакет санкций был согласован 7 апреля. С тех пор послы ЕС согласовали еще два пакета – шестой 2 июня и седьмой – 21 июня.
Как заявлял верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, объем импорта российского угля в Европу составлял около €8 млрд в год.