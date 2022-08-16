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Санкции ЕС запретили перевозку российского угля не только в Европу, но и в любую точку мира – СМИ

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Страховой рынок надеялся, что санкции не коснутся перевозок за пределы Евросоюза
Страховой рынок надеялся, что санкции не коснутся перевозок за пределы Евросоюза
Фото: ЕРА

Санкции Европейского союза, наложенные на российский уголь после полномасштабного вторжения РФ в Украину, ограничили не только продажу, но и транспортировку, страхование и другой бизнес в этой сфере. Об этом пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста сообщила в комментарии Bloomberg.

По ее словам, вступившее в силу эмбарго запретило все страховые и финансовые услуги с оборотом угля из РФ независимо от того, какое происхождение имеет логистическая компания. То есть любая поставка и покупка, предусматривающая перевозку российского угля, запрещена для компаний из ЕС.

По словам экспертов, опрошенных Bloomberg, страховой рынок Европы оказался не готовым к таким мерам.  

"Если вы судовладелец из ЕС и загрузили российский уголь, направляющийся в третью страну, не входящую в ЕС, теперь это незаконная торговля", – сказал агентству глава комитета по санкциям международной страховой группы P&I Clubs (IGP&I) Майк Салтхауз.

По его словам, отрасль ранее считала, что запрет на перевозку и сопутствующие услуги не будет применяться к направлениям экспорта за пределы Евросоюза.

С 1 августа вступил в силу запрет на импорт в ЕС угля и других видов твердого ископаемого топлива, которое добывается или экспортируется из РФ. Эта мера была согласована ЕС в апреле в рамках пятого санкционного пакета, введенного из-за российского вторжения в Украину.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Пятый пакет санкций был согласован 7 апреля. С тех пор послы ЕС согласовали еще два пакета – шестой 2 июня и седьмой – 21 июня.

Как заявлял верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, объем импорта российского угля в Европу составлял около €8 млрд в год.

Теги: Россия, санкции, уголь, экспорт, страхование, война России против Украины, Евросоюз
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